Kültür Dairesi, Kıbrıs Türk yazın sanatına yeni şairler, yazarlar, araştırmacılar ve yeni kitaplar kazandırmak amacıyla düzenlediği “Mustafa Gökçeoğlu İlk Kitap Ödüllü Yarışması”na son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğunu belirtti.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Temmuz ayında duyurusu yapılan yarışmaya, araştırma ve özgün derleme alanında çalışan ancak ilk kez kitap yayımlayacak olan yazarlar başvurabilir.

Kültür Dairesi’nin Kıbrıs Türk yazın sanatının geliştirilmesi amacıyla, yazın sanatının farklı alanlarında çalışan yazarları teşvik etmek, ilk kitaplarını basarak desteklemek hedefiyle 5 yıllık bir proje olarak başlattığı İlk Kitap Ödülü Yarışmasının ilki, 2023 yılında şiir dalında Kamil Özay adına gerçekleştirilmişti.

Yarışma, 2025 yılında Hikmet Afif Mapolar adına roman dalında, 2026 yılında Fikret Demirağ adına şiir dalında ve 2027 yılında da Semih Sait Umar adına öykü dalında yapılacak.

Kültür Dairesi’nin, bu yıl, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Halk Sanatları Vakfı işbirliğinde düzenlediği yarışma, Kıbrıs Türk Halk Bilimi alanında; Araştırma ve Özgün Derleme başlıklı iki ayrı kategoride Mustafa Gökçeoğlu adına gerçekleştiriliyor.

KKTC vatandaşı bir veya birden fazla kişinin ortak çalışması olarak hazırlanmış çalışmaların katılımına açık olan Mustafa Gökçeoğlu İlk Kitap Ödüllü Yarışmasına katılmayı arzu edenler yarışmanın şartnamesine, Kültür Dairesi’nin web sayfası kultur.gov.ct.tr adresinin duyurular bölümünden ulaşabilir.

Kültür Dairesi’nin Kani Kanol, Ahmet Seyfi Erdengiz, Dr. Bekir Azgın ve Mahmut İslamoğlu’ndan oluşturduğu seçici kurulun 31 Temmuz tarihinde Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun gözlemci olarak katılacağı toplantıda sonuçlandıracağı değerlendirmenin ardından yarışmanın sonuçları açıklanacak.

Yarışma ödül töreni Mustafa Gökçeoğlu’nun doğumunun 83. yıldönümü olan 4 Ağustos'ta ve doğum yeri Gönyeli’de yapılacak.