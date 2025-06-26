Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) eski Genel Sekreteri Naci Talat, ölümünün 34’üncü yıl dönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı.

CTP'den yapılan açıklamaya göre, anma törenine İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erkut Şahali, milletvekilleri, MYK üyeleri, partililer ve Naci Talat’ın ailesi katıldı.

Törende, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Naci Talat’ın kızı CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli konuşma yaptı, konuşmaların ardından anıt mezara çiçekler bırakıldı.

-Erhürman: “Bize düşen görev onun değerlerine sahip çıkmaktır”

Erhürman, anma töreninde yaptığı konuşmada, Naci Talat’ın genç yaşta üstlendiği sorumluluklara ve ardında bıraktığı mücadele mirasına dikkat çekti.

“Naci abi 27 yaşında parti genel sekreteri oldu ve o büyük yükü o yaşında sırtlandı” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“O nesil bizden çok daha erken birçok sorumluluğu yüklenmek zorunda kalmış bir nesil. 27 yaşında başlayan süreç, bize göre ne kadar erken kaybetmişiz Naci abiyi diye yorumlayacağımız bir dönemde sona erdi”

“Mesele ne kadar uzun yaşadığımız değil, yaşadığımız süreye neler sığdırdığımız ve geleceğe neler bıraktığımızdır” diyen Erhürman, “Naci abinin öyle bir yaşamı oldu ki, o yaşamın içine sığdırılanlar bizlere nasıl mücadele etmemiz gerektiğine ilişkin çok ayrıntılı bir harita bıraktı. O kadar dolu dolu bir yaşam ve mücadeleydi. O harita bütün ayrıntılarıyla önümüzde” diye konuştu.

Erhürman, Naci Talat’ın insana yaklaşımıyla da iz bıraktığın söyleyerek, “Hep şu söylenir: ‘Naci abi insan ayırmadı.’ Evet, ilkeleri ve duruşu netti ama her bir insanla, kime oy verdiğine falan bakmaksızın son derece insani ve sevgi dolu ilişki kurmayı her zaman başardı ve bunu çok önemsedi. Onun siyasi görüşlerine ‘hain’ diyenler dahi bugün onu büyük bir saygı ve sevgiyle anıyor” dedi.

“Cızırdayan plaklar maalesef 2025’te de çalmaya devam ediyor” diyen Erhürman, şunları kaydetti:

"Naci abi o zamandan bu zamana bize mesaj gönderiyor. ‘Kulak asmayın bu cızırdayan plaklara, siz halkı sevgiyle kucaklayın, halkla birlikte yürüme kararlılığına devam edin, özgüveninizi koruyun, eninde sonunda biz bu başarıya ulaşacağız’ mesajlarıdır bunlar. Hepimize gerçekten ayrıntılı bir yol haritası bıraktı. Bize düşen görev de o haritanın gösterdiği yolu takip etmek, onun değerlerine sahip çıkmak ve onu yüreğimizde hep yaşatmaktır.”

-İncirli: “Aldığı her nefeste bize yol gösterdi”

Naci Talat’ın kızı Sıla Usar İncirli de babasını hiç azalmayan bir özlemle andıklarını söyledi.

Sıla Usar İncirli, “Sevgili babam, CTP’nin efsanevi Genel Sekreteri Naci Talat’ı aramızdan ayrılışının 34. yılında hiç azalmayan bir özlemle anmak için yine onun huzurunda toplandık. Aslında yolun yarısı olması gereken bir yaşta, 46 yaşında onu çok erken kaybettik” diye konuştu.

Kıbrıs’ta barış, adalet, eşitlik, demokrasi ve özgürlük mücadelesine yön veren bir lider olarak Naci Talat’ın bıraktığı mirasın büyükliğüne dikkat çeken İncirli, “O, biz ailesi için babaydı, evlattı, eşti, kardeşti, dayıydı, hiç görmediği torunları için dedeydi ama Naci Talat bunlardan çok daha fazlasıydı. Alışılmadık bir miras bıraktı her birimize, bu ülkede yaşayan herkese. Mirası o kadar büyük ki aslında her birimize bu mirastan bir parça bıraktı” diye konuştu.

Sıla Usar İncirli, Naci Talat’ın toplumla kurduğu ilişkiyi şu sözlerle anlattı:

“Kimimize bir köy kahvesinde ya da bir yemek masasında, kimimize uzun süren toplantılarda, Meclis konuşmalarında, Yenidüzen’deki yazılarında, unutulmaz miting konuşmalarında… Yaşamının her anında, her alanında, aldığı her nefeste bize yol gösteren, bizi bilge kılan, güçlendiren, umut ve cesaret veren her birimize özel bir parça miras bıraktı.”

Babasını çocukluğundan beri tanıyan bir dostunun sözlerine değinen İncirli, “Bir köy kahvesinde bulunan kalabalığın her birinin ayrı ayrı anılarının, hikayelerinin anlatıldığı ve hiç bitmeyen dahası da olan konuşmaları duyunca, ‘Nasıl olur da bu kadar çok insanda bu kadar çok hikaye birikebildi? Her gittiğim yerde farklı bir insandan farklı bir hikaye duyuyorum.’ diye sordu. Haklıydı. Bu sorunun her birimizde farklı bir yanıtı olabilir. İşte o yanıtların tümünün birleşmesi, Naci Talat’ın bize bıraktığı mirasın bütünüdür...” ifadelerini kullandı.

“CTP’nin mücadele ruhu Naci Talat’ın ‘Kimdir be bunlar’ diye haykıran korkusuz yüreğinden doğdu. Bizler ‘Biz birbirimizi sokakta bulmadık’ diyen Naci Talat gibi omuz omuza mücadele etmeye ve bu ülkenin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” diyen İncirli, babasının sözlerini hatırlattı.