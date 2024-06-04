Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde bu yıl 10’uncusu düzenlenen Telsim "Freezone Liselerarası Müzik Yarışması"nın birincisi Namık Kemal Lisesi, büyük ödül olan stüdyo klip çekimlerini tamamladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre çekimlerde, Sorumlu Müzik Öğretmeni Zühre Canatan ve grup üyeleri; Ahmet Tevfik Örs, Efe Şehitoğlu, Naim Derman, Tugay Gökağaç, Arta Jafari, Hüseyin Madali ve Emre Ekinci yer aldı.

-Tanpınar

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar konuşmasında, "Liselerarası Müzik Yarışması"nı her yıl ilk günkü heyecanla düzenlediklerini ve bu heyecanı gençlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

2013 yılında düzenlenen ilk "Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması"nı kazanan okulun yine Namık Kemal Lisesi olduğunu hatırlatan Tanpınar, “10 yıl aradan sonra yine bu ödülü Namık Kemal Lisesi’ne veriyoruz. Yetenekleriyle ve elde ettikleri başarılarıyla diğer kategorilerde de ödül alan Namık Kemal Lisesi öğrencilerini bir kez daha yürekten kutluyorum” dedi.

Tanpınar, Sorumlu Müzik Öğretmeni Zühre Canatan’a da teşekkür etti.

-Canatan

Namık Kemal Lisesi Sorumlu Müzik Öğretmeni Zühre Canatan, yarışmada birincilik ödülü kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Canatan, “Namık Kemal Lisesi Orkestrası olarak yarışmada birincilik ödülünü kazandığımız şarkıyı stüdyoda kaydetmek istedik. Söz ve müziği rahmetli Ekrem Yeşilada'ya ait olan ‘Beşparmak Dağı Sıra’ şarkısının bu vesileyle hatırlanıp, söylenildiği için mutluyuz” diye konuştu.

Çalışmalarından dolayı öğrencilerine teşekkür eden Canatan, “Aldıkları başarılarla bizleri çok gururlandırdılar” dedi.