Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri dün akşam “Gölge Çemberi Operasyonu” düzenledi, 6 kilo 238 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 21.30’da Boğazköy’de gerçekleştirilen “Gölge Çemberi Operasyonu” kapsamında; R.D.(E-31)’nin kullanımındaki araçta ve Lefkoşa’nın farklı konumlarına bıraktığı tasarrufunda olan toplam 6 kilogram hintkeneviri (skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Akabinde, İskele’de bahse konu şahsın kullanımındaki ikametgahta yapılan aramada ise; tasarrufunda yaklaşık 174 gram hintkeneviri (kubar esrar) türü, 10 gram hintkeneviri (skunk) türü ile 54 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan vakum paketleme cihazı bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan E.Ö.(E-25) ve C.C.(E-35) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.