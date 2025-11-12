Bağımsızlık Yolu (BY) Parti Meclis Üyesi Cansu N. Nazlı, “Bu ülkenin aydınlık yüzü olan öğretmenlerin yanındayız, verdikleri onurlu mücadeleye tarafız” dedi.

Nazlı yaptığı yazılı açıklamada, devletin çocukların eğitim hakkını korumak yerine bu hakkı gasp eden uygulamalara imza attığını savundu.

“Bütün yaz tatili boyunca okullarda taş taş üstüne koymayıp çocukları şantiye alanı içinde bırakmak politiktir” diyen Nazlı, tam gün eğitim uygulamasının iki yılı aşkın süredir devam etmesine rağmen hiçbir okulda buna uygun altyapı sağlanmadığını ileri sürdü.

Devlet okullarında çocuklar konteynerlerde eğitim görürken, özel okullara teşvik ve muafiyetler verildiğini öne süren Nazlı, devlet erkânının izaz ikramına bütçeden para aktarılırken, devlet okullarındaki öğrencilere beslenme desteği sağlanmamasını da eleştirdi. Devlet okullarındaki rehberlik servislerinin eksikliğini de “politik” olarak nitelendiren Nazlı, geçici işçi istihdamına devam edildiğine işaret etti.

“Devletin bütçesini çocukların ücretsiz, bilimsel, laik ve nitelikli kamusal eğitim alabilmesi için harcamak yerine; devletin polisini, müfettişini, savcısını, mahkemesini öğretmenleri cezalandırmak için kullanmak politiktir” diyen Nazlı, öğretmenlerin yanında ve verdikleri mücadelenin tarafında olduklarını belirtti.