Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Cansu N. Nazlı, kamusal sağlığa ayrılan bütçenin, devlet hastanelerindeki altyapının ve personelin “yeterli” olmadığını savunarak, bunun “siyasi bir tercih” olduğunu söyledi. Nazlı, “sağlık bütçesinin özel hastanelere aktarıldığını” ileri sürdü.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Nazlı, Kanal T'de Damla Dabis'in sorularını yanıtladı.

Ceza Yasası’na göre kürtaj için yasal sürenin 10 hafta olduğunu anımsatan Cansu Nazlı, devlet hastanelerinde kürtaj yapılmadığına ve istenmeyen gebeliğin bu nedenle yüksek maliyetlere özel sağlık kuruluşlarında sonlandırmak zorunda kaldığını ifade etti.

Özellikle dar gelirli kadınların istenmeyen gebeliği devam ettirmek zorunda kaldığını da belirten Nazlı, “ücretsiz kamusal sağlık hizmeti anayasal bir haktır.” dedi.

Nazlı, Bağımsızlık Yolu olarak, kürtajın devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılması gerektiğini savunduklarını, bunun sadece kürtajla sınırlı kalınmaması gerektiğini, “tüp bebek” gibi tedavilerinde ücretsiz olarak sağlanması gerektiği görüşünü yineledi.

Ceza Yasası’ndaki istenmeyen gebeliğin sonlanmasıyla ilgili maddenin tadil edilmesi gerektiğini yineleyen Cansu Nazlı, kürtaj süresinin bilimsel verilere dayandırılması gerektiğini söyledi.

Nazlı ayrıca, okullarda cinsel sağlık eğitimi verilmesi, cinsel sağlıkla ilgili aşıların devlet tarafından ücretsiz olarak yapılması, ilaçların da sigorta kapsamında olması gerektiğini de belirtti.