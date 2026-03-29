Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Cansu N. Nazlı, kamu bütçesindeki açıkların emekçilerden kesinti yapılarak değil, ayrıcalıklı kesimlere tanınan imtiyazların kaldırılmasıyla giderilebileceğini belirterek hükümete yönelik kapsamlı tasarruf önerilerini açıkladı. Nazlı, “Kamu bütçesi için gerçek tasarruf, halktan değil ayrıcalıklardan yapılmalıdır” diyerek sekiz başlık altında sıraladığı önerileri paylaştı.

"1. Özel Üniversite ve Okullara Verilen Teşvikler Kaldırılsın"

Nazlı, özel üniversiteler ve özel okullara sağlanan tüm teşvik, vergi muafiyeti ve ayrıcalıkların sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu kurumların ticari faaliyet yürüttüğünü vurgulayan Nazlı, elde ettikleri gelirlerin kamu yararı gözetilerek vergilendirilmesi gerektiğini söyledi.

"2. Büyük Otellere Tanınan İmtiyazlara Son Verilsin"

Turizm sektöründe özellikle büyük otellere sağlanan ayrıcalıklı uygulamaların bütçe üzerinde ciddi yük oluşturduğunu belirten Nazlı, vergi muafiyetleri ve özel teşviklerin kaldırılmasıyla kamu gelirlerinin artırılabileceğini dile getirdi.

"3. AKSA Sözleşmesi İptal Edilsin, Kalecik Santrali Devletleştirilsin"

Enerji alanındaki kamu harcamalarına dikkat çeken Nazlı, AKSA ile yapılan sözleşmenin iptal edilmesini ve Kalecik Santrali’nin kamulaştırılarak devlet kontrolüne alınması gerektiğinin altını çizdi. Enerji üretiminin kamusal bir hizmet olduğunu vurgulayan Nazlı, bunun uzun vadede bütçe yükünü azaltacağını söyledi.

"4. Ultrazengin %2’lik Kesime Servet Vergisi Getirilsin"

Toplumdaki en yüksek servete sahip yüzde 2’lik kesimin lüks tüketimleri ve ekonomiye dahil edilmeyen birikimleri üzerinden bir defaya mahsus servet vergisi alınması gerektiğini belirten Nazlı, ekonomik krizin yükünün emekçilere değil en zengin kesimlere yansıtılması gerektiğini ifade etti.

"5. Sağlık Bütçesinin Özele Aktarılması Durdurulsun"

“Özele sevk” uygulamasıyla kamu sağlık bütçesinin özel sektöre aktarıldığını söyleyen Nazlı, bu uygulamanın sonlandırılmasını istedi. Kaynakların devlet hastanelerinin altyapı, ekipman ve personel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"6. Sosyal Sigortalar Gerçek Ücret Üzerinden Prim Toplasın"

Nazlı, sigorta primlerinin gerçek maaşlar üzerinden yatırılması gerektiğini belirterek kayıt dışı uygulamalara karşı mevzuatta yer alan idari para cezalarının uygulanması gerektiğini söyledi. Büyük işletmelere yönelik af ve teşviklerin kaldırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"7. İnşaat Sermayesine Yönelik Vergi Afları Kaldırılsın"

İnşaat sektörüne sağlanan vergi afları, teşvikler ve muafiyetlerin kamu maliyesinde adaletsizlik yarattığını ifade eden Nazlı, bu ayrıcalıkların sona erdirilmesiyle bütçe gelirlerinin artırılabileceğini söyledi.

"8. Fiber Optik Protokol İptal Edilsin, Türk Telekom Ayrıcalıkları Kaldırılsın"

Nazlı, fiber optik altyapı kapsamında yapılan protokolün iptal edilmesini ve Türk Telekom’a sağlanan muafiyet ile serbestilerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Telekomünikasyon alanındaki kamu kaynaklarının şeffaf ve eşitlikçi biçimde kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Nazlı, önerilerin temel amacının kemer sıkma politikalarının emekçiler yerine ayrıcalıklı sektörlere yöneltilmesi olduğunu belirterek, “Kamu bütçesi için emek dostu tasarruf politikaları mümkündür” mesajını verdi.