Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ve Trabzonspor, RAMS Park'ta karşılaştı.

Sarı kırmızılılar, 8. dakikada Mertens'in golüyle öne geçti. Trabzonspor, 16'da Ozan Tufan ile yanıt verdi. Bordo mavililerin attığı golün üzerinden çok geçmeden sarı kırmızılılar Yunus Akgün ile 29'da öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Trabzonspor ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Bordo mavililer, 51'de Banza, 55'te Ozan Tufan ile 3-2 öne geçti. Galatasaray, Mertens'in düşürüldüğü pozisyonda penaltı kazandı ve Batshuayi 66'da skoru 3-3'e getirdi. Maça son noktayı Ali Şahin Yılmaz'ın kendi kalesine attığı gol belirledi. Galatasaray dev maçı 4-3 kazandı.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 41 yaptı. Trabzonspor ise 16 puanda kaldı.