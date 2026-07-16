2026 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, üçüncü toplantısını tamamlayarak yeni asgari ücreti belirledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, daha önce üçüncü toplantıda karar alınmasını hedeflediklerini ifade ettiklerini hatırlatarak, taraflardan uzlaşı yönünde irade göstermelerini istediklerini söyledi. Hasipoğlu, yapılan değerlendirmelerin ardından kararın oy çokluğuyla alındığını açıkladı.

Yeni asgari ücrete göre;

Saatlik ücret: 408,99 TL

Günlük ücret: 3 bin 271,98 TL

Aylık brüt ücret: 70 bin 803 TL

Aylık net ücret: 61 bin 767 TL

Bakan Hasipoğlu, hükümet tarafının yeni asgari ücreti belirlerken hayat pahalılığı oranını çalışanlara yansıttığını belirtti. Toplantıda işveren tarafının belirlenen ücrete itiraz ettiği ve kararı kabul etmediği öğrenildi. Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından Hasipoğlu, üçüncü toplantının 16 Temmuz'da yapılacağını ve yeni ücretin bu toplantıda açıklanmasının hedeflendiğini belirtmişti.

Karara itiraz edilmesi halinde yasal olarak 10 günlük itiraz süreci başlayacak. Sürecin tamamlanmasının ardından komisyonun tavsiye kararı Bakanlar Kurulu'na sunulacak ve Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni asgari ücret yürürlüğe girecek. Yeni ücretle birlikte 2026 yılının ilk döneminde net 52 bin 738 TL, brüt 60 bin 618 TL olan asgari ücret, ikinci dönem için net 61 bin 767 TL, brüt 70 bin 803 TL olarak uygulanacak.