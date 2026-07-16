İşçi tarafını Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nda temsil eden Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, üçüncü toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Toplantı öncesinde kamuoyunda yüzde 12,50 gibi farklı oranların konuşulduğunu anımsatan Serdaroğlu, bu söylentilerin ardından yüzde 16,95 oranındaki hayat pahalılığı artışının asgari ücrete yansıtıldığını söyledi.

Üzerinde "Yoksullaşmaya hayır" yazılı tişörtle masaya oturduklarını belirten Serdaroğlu, ortaya çıkan sonucu bir zafer olarak değerlendirmediğini ifade etti.

"Burada tabii ki bir kazanç veya zafer görmüyorum. Zamlar durmadığı sürece ne aldığımızın bir önemi yok" diyen Serdaroğlu, bundan sonraki süreçte de fiyat artışlarının durdurulması için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Serdaroğlu, hükümetin bu kez hayat pahalılığı oranı konusunda işçi tarafıyla aynı yönde oy kullandığını belirterek, "Hükümet tarafını belli etti. Hükümet yoksullaşmadan taraf oldu. Bizimle birlikte yüzde 16,95'i oyladılar. Sayın Bakana teşekkür ederiz, bizimle olduğu için. Başbakanla da görüştü, olumlu yönde yanıt geldi. Ona da teşekkür ederiz." dedi.

Ocak ayında yaşanan alım gücü kaybının henüz telafi edilmediğini dile getiren Serdaroğlu, altı aylık periyotlarla yapılan artışların tek başına yeterli olmayacağını söyledi.

Asıl yapılması gerekenin fiyatların denetlenmesi olduğunu vurgulayan Serdaroğlu, "Hayat pahalılığı ve zamlar bu şekilde devam ederse kimin ne aldığının bir önemi yok. Fiyatlar kontrol edilmeli. Bunun takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

İşveren tarafının görüşmeler boyunca yüzde 12 seviyesinde artışta ısrarcı olduğunu da söyleyen Serdaroğlu, bu oranın toplantı masasında dile getirilmediğini, bunun yerine toplantının ertelenmesinin talep edildiğini belirtti.