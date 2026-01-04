Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Yobe Eyaleti Sekreteri Mohammed Goje, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde Yobe'den Jigawa eyaletine gitmek üzere yolcuları taşıyan bir teknenin Nguru bölgesindeki nehirde alabora olduğunu belirtti.

Goje, kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin kurtarıldığını vurguladı.

Kaza nedeniyle 14 kişinin halen kayıp olduğunu aktaran Goje, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Tekne kazalarının sık sık yaşandığı Nijerya'da, kazaları azaltmak amacıyla ülke genelinde ruhsatsız teknelerin faaliyet göstermesi 10 Eylül 2025'te yasaklanmıştı.