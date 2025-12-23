Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, yeni yıl öncesi Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre ziyarette, Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkez Sorumlusu Dr. Nil Ergün Eledağ, Nilden Bektaş Erhürman’a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt’un eşlik ettiği ziyarette, Nilden Bektaş Erhürman bakıma muhtaç kişilerle sohbet etti ve yeni yıllarını kutladı.