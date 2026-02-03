Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Çevre Mühendisi Nilden Bektaş Erhürman, Çevre Toksikoloji Grubu ile bir araya geldi ve çevre alanında görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan da katıldı.

Kıbrıs'taki çevre toksikolojisi konularının konuşulduğu görüşmede, Prof. Dr. Şahan Saygı, Prof. Dr. Dilek Battal, Yrd. Doç. Dr. Kumsal Kocadal Kaymakamzade hazır bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, Nilden Bektaş Erhürman’a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik çevre toksikolojisi odaklı akademik araştırma ve politika destekleyici bilimsel çalışmaları içeren dosya sunuldu ve dosyanın içeriği hakkında detaylı bilgi aktarıldı.