Girne'de ve Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda meydana gelen “sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme” meseleleriyle ilgili iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda dün Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapacak olan K.K. (E-55), kullanımındaki araca ait olmayan ve daha önce sahte olarak düzenlenmiş bir sigorta poliçesini görevli memura ibraz ederek tedavüle sürdü. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Girne’de sahte dekont düzenleyen kiracı tutuklandı

Girne’de 8 Ocak’ta meydana gelen olayda ise, V.M.’nin (E-42) Lapta’da kiracı olarak kaldığı evin 550 sterlin tutarındaki kira ödemesini ev sahibinin hesabına göndermediği halde ödeme yapılmış gibi gösteren ve üzerinde mühürlerin bulunduğu sahte bir dekont düzenlediği belirlendi.

Zanlının söz konusu sahte dekontu, kira ödemelerini toplayan kişiye WhatsApp üzerinden göndererek tedavüle sürdüğü de tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

- Gazimağusa’da polise yalan beyanda bulunan kişi tutuklandı

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne giden A.B.Ç.'nin (E-21) dün bir restoranın önünde bir kişinin kendisini tehdit ederek belindeki silahı gösterdiği yönünde gerçekte olmayan hayali bir suçla ilgili polise yalan ifade verdiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

- Karaoğlanoğlu’ndaki darp olayında aranan zanlı tutuklandı

Karaoğlanoğlu’nda 28 Ocak’ta, yaşanan tartışma sırasında Y.Y.’ye (E-35) vurup ciddi şekilde darp ederek iki dişinin ve burun kemiğinin kırılmasına sebep olan dört kişinin tutuklanmasının ardından, meseleyle ilgili aranan zanlı S.I. (E-33) da tespit edilerek tutuklandı.

- Demirhan’da bir markette hırsızlık

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete 31 Ocak’ta müşteri olarak giden N.K. (K-22), market içerisinde satışa sunulan toplam 2 bin 967,44 TL değerindeki çeşitli kozmetik ürünleri kasada ödeme yapmadan dışarı çıkarmak suretiyle çaldı. Söz konusu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.