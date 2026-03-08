Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlenen etkinliğe katıldı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Nilden Bektaş Erhürman, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği ile Merit Oteller Grubu tarafından Merit Royal Diamond Otel’de düzenlenen etkinlikte konuşma da yaptı.

Konuşmasına, kadınları sevgi ve saygıyla selamlayarak başlayan Nilden Bektaş Erhürman, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği’ne ve Merit Oteller Grubu’na Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlediği etkinlik için teşekkür ederek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yapılan etkinliğin çok anlamlı olduğunu söyledi.

-“Vakıf çok önemli çalışmalar yapıyor”

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ve Onkoloji Hastanesi’ni geçen günlerde ziyaret ettiklerini anımsatan Nilden Bektaş Erhürman, çocuk ve kanser kelimelerini aynı cümlede kullanmanın üzücü olduğunu ancak vakfın çok önemli çalışmalar yaptığını kaydetti.

Etkinlikten elde edilecek gelirin çok önemli bir yerde kullanılacağını aktaran Nilden Bektaş Erhürman, etkinlikte bulunmanın çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

-“8 Mart kutlamaya değer”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün öneminden de bahseden Nilden Bektaş Erhürman, “Fabrika işçisi kadınlar, emek mücadelesinde canlarını yitirdiler ancak büyük bir başarı elde ettiler. Direniş ve anma günü aynı zamanda bir başarı günüdür, bu nedenle kutlamaya değer” dedi.

Kadın olmanın zorluklarına değinen Nilden Bektaş Erhürman, bir çevre mühendisi olarak kadının doğayla bağlantısı olduğuna inandığına dikkat çekti.

- Nilden Bektaş Erhürman bal arısı benzetmesi: “Onlar da kadınlar gibi çok çalışkandır”

Doğadaki bal arılarıyla kadınları özdeşleştirdiğine işaret eden Nilden Bektaş Erhürman, “Bal arıları da kadınlar gibi çok çalışkandır, görev ve sorumlulukları çoktur” ifadelerini kullandı.

‘Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var’ sözüne atıfta bulunan Nilden Bektaş Erhürman, başarısız kadınların önünde ise onu engelleyen bir erkeğin bulunduğunu belirterek, kadın ve erkeklerin birbirine yardımcı olması gerektiğini söyledi.

-“İyilikleri ve güzellikleri hak ediyoruz”

Kadınlar olarak eşit ve adil düzende yaşamak istediklerini dile getiren Nilden Bektaş Erhürman, “Kadın haklarının her yerde görünmesini, tabuların yıkılmasını istiyoruz. İyilikleri ve güzellikleri hak ediyoruz” diye konuştu.

Nilden Bektaş Erhürman konuşmasının sonunda etkinliği düzenleyenlere ve katkı koyanlara teşekkür ederek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı.

Nilden Bektaş Erhürman ayrıca etkinliğin düzenlenmesine katkı koyan Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses’e plaket takdim etti.