Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Tokyay ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Nilden Bektaş Erhürman görüşmede yaptığı konuşmada, dernek başkanı ve üyelerini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dernek Başkanı Hayriye Tokyay ise konuşmasında, yürüttükleri çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Kabulde, Nilden Bektaş Erhürman’a, milli mücadele yıllarında, gelinlik giymemiş Kıbrıs Türk kadınının mücadelesinin gelecek nesillere ışık tutması amacıyla hazırlanan “Gelinliksiz Gelinler” kitabı takdim edildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt da hazır bulundu.