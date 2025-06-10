Gazimağusa’da 30 Mayıs tarihinde sahilde ölü bulunan Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun ailesi Polis Genel Müdürlüğü’ne dilekçe vererek etkin bir soruşturma yapılması talebinde bulundu.

Aile, Kilitçioğlu'nun ölümüne ilişkin etkin soruşturma ve bağımsız tahkikat memuru atanarak, konuyla ilgili kişilerin ifadelerinin alınmasını talep etti.

Lefkoşa Polis Genel Müdürlüğü önünde bir araya gelen Kilitçioğlu’nun ailesi, sevenleri, bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri yürütülen soruşturma sürecine ilişkin endişelerini dile getirerek adalet taleplerini vurguladı.

- Avukat Reynar: “Etkin bir soruşturma yapılmadığını görmekteyiz. Güven kaybı yaşıyoruz”

Basına açıklamada bulunan aile avukatlarından Tacan Reynar, Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun ölümünün ardından “Gazimağusa Polis Müdürlüğüne etkin soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle başvurduklarını ancak hoş olmayan davranışlarla karşılaştıklarını” savunarak, bugün Polis Genel Müdürlüğü Denetleme Kurulu’na şikayet ve ihbarda bulunacaklarını kaydetti.

Reynar, cep telefonu gibi emarelerin henüz bulunamadığını, aileden ifade alınmadığını, bu yönde talepte bulunduklarında ise ifadelerin avukatla alınması yönünde sorun yaşandığını söyledi.

Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun sevgilisinin bölgede görevli bir polis memuru olduğunu ve görevine devam ettiğini iddia eden Reynar, “Halen etkin bir soruşturma yapılmadığını görmekteyiz. Maalesef bir güven kaybı yaşıyoruz." dedi.

- Avukat Nazlı: “Şüpheli kadın ölümleri cinayet olabileceği şüphesiyle ciddiyetle ele alınmalı”

Aile avukatlarından Cansu Nazlı da, soruşturma sürecinde "bazı aksaklıkların yaşandığını" gözlemediklerini söyleyerek, ülkede ve Türkiye’deki aile bireylerinin "tahkikatla ilgili endişelerinin arttığını" dile getirdi.

Avukat Nazlı, “Şüpheli kadın ölümleri, özellikle bir cinayet olabileceği şüphesiyle, etkin bir şekilde soruşturulmalı ve ciddiyetle ele alınmalıdır.” diyerek, geçen yıl aynı bölgede Güldeniz isimli bir kadının ölü bulunduğunu ve bu olayın henüz aydınlatılmadığını hatırlattı.

“Tek derdimiz kız kardeşimiz Ahsen'in ölümünün aydınlatılması, eğer ortada bir cinayet varsa bunun ortaya çıkması ve sanıkların yargılanması için elimizden geldiğince sürecin takipçisi olmak.” diyen Nazlı, konuya ilişkin yapılan haberler hakkında da “detayların magazinleştirilmeden, tahkikat sürecini etkilemeyecek şekilde ve teyit edilerek” paylaşılması uyarısında bulundu.

- “Kader değil sistematik çürüme”

Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun kız kardeşi Dolunay Yıldırım da sevgilisinden şüphelendiklerini söyleyerek, "Her kim olursa olsun; üniforması, görevi, statüsü ne olursa olsun katillerin cezasını çekmesi için buradan çağrı yapıyoruz.” iddiasında bulundu.

Kilitçioğlu’nun kimseye boyun eğmeyen, kendi mücadelesini veren bir kadın olduğunu vurgulayan Yıldırım, onun anısını yaşatmanın en doğru şeklinin "zalimliğe karşı ses çıkarmak" olduğunu söyleyerek, yaşanılanın “kader değil sistematik çürüme olduğunu” savundu.

- Toplumsal Mücadele Platformu: “Ahsen’in ölümü tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır”

Ardından Toplumsal Mücadele Platformu’nun açıklaması okundu.

Açıklamada, yürütülen polis soruşturmasına ilişkin "ciddi endişeler ve haklı soruların duyarlı örgütlerin vicdanında derin bir yankı bulduğu" kaydedilerek, Kilitçioğlu’nun ölümünün “bir kadın cinayeti şüphesi” taşıdığı savunuldu.

“Bugün kız kardeşimiz Ahsen'in ölümünün aydınlatılması için talep ettiğimiz etkin soruşturmanın diğer kız kardeşlerimizin şüpheli ölümlerinin de aydınlatılması için yapılmasını talep ediyoruz.” ifadeleri kullanılan açıklamada, toplanılmasının amacının yalnızca bir dilekçe sunmak değil, adaletin şeffaf, tarafsız ve etkin bir şekilde işlemesini talep etmek olduğu vurgulandı.



Dilekçede, şüpheli olduğu iddia edilen şahsın aktif görevde bir polis memuru olması nedeniyle soruşturmanın başka bir ilçede görev yapan bağımsız bir memur tarafından yürütülmesinin talep edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



“Devletin ve adli makamların asli sorumluluğu yaşam hakkını korumaktır. Bugün burada yükselen bu ses toplumsal bir vicdan çağrısıdır. Talebimiz nettir. Ahsen'in ölümü tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır. Soruşturma tarafsız, şeffaf ve denetlenebilir biçimde sürdürülmelidir. Fail kim olursa olsun adalet gecikmeden işletilmelidir. Unutulmasın, adalet gecikirse adaletsizlik büyür. Ahsen için adalet sağlanmadan hiçbirimiz güvende değiliz.”

Toplumsal Mücadele Platformu’nda yer alan örgüt ve siyasi partiler şu şekilde:

“Akova Kadınlar Derneği, Anonim Gençlik Örgütü, BAGEP Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, CTP Kadın Örgütü, DAÜ-SEN, Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı, ELSEN, Gelişim Vakfı, Gazimağusa İzci Örgütü, Geçitkale Kadınlar Birliği, GÜÇ-SEN, Halkın Partisi, Kadın Eğitimi Kolektifi, KAMU-SEN, KAYAD, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, KTAMS, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, KTÖS, KTOEÖS, KUİR Kıbrıs, Larnaka Türk Kadınlar Birliği, Mağusa Gençlik Birliği, Mağusa İnisiyatifi, MAKEMER, MASDER, Mağusa Kültür Derneği, MAGEM, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, Mormenekşe Kadınlar Birliği, Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği, Sol Hareket, TDP-TOCEK, Toplumsal Varoluş Derneği, Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği, Alkış Kültür ve Sanat Derneği, DAÜ-KAEM, Mülteci Hakları Derneği, Alevi Kültür Derneği Kadın Kolları”