LEFKOŞA BÖLGESİ

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

22.06.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 91 55

Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Eski Lemar karşısı, Ekor karşısı, Kücük Kaymaklı, Lefkoşa

GÜNEY ENGİNOL ECZANESİ

22.06.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

Gazete manşetlerine göz atın- 22 Haziran 2025
Gazete manşetlerine göz atın- 22 Haziran 2025
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(0392) 227 66 95

Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi No: 25, Aroğlu karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

YENİKENT ECZANESİ

22.06.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 78

Belediye Bulvarı Uzuner Plaza No: 78, (Snake Offlicence yanı, Samsung Zorlu karşışı), Gonyeli / Yenikent

GİRNE BÖLGESİ

BAŞAK ECZANESİ

22.06.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 20

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

MELİZ 2 ECZANESİ

22.06.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 862 28 82

Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne

ŞİFALI ECZANESİ

22.06.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No: 5, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

HACER BALIKÇI ECZANESİ

22.06.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 18

Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

22.06.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 09

Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

GÜLSEN ECZANESİ

22.06.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

HATİCE SOYER ECZANESİ

22.06.2025 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy, Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

22.06.2025 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ

GÜRSOY ECZANESİ

22.06.2025 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 377 90 69 - (0392) 377 84 49

Akdoğan Mağusa

İSKELE BÖLGESİ

BUSE ULUÇAY ECZANESİ

22.06.2025 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0533) 840 50 68

Şehit İlker Karter Caddesi No: 30/A, Yeni İskele

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

22.06.2025 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

22.06.2025 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz