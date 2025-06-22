LEFKOŞA BÖLGESİ
GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
22.06.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 91 55
Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Eski Lemar karşısı, Ekor karşısı, Kücük Kaymaklı, Lefkoşa
GÜNEY ENGİNOL ECZANESİ
22.06.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 66 95
Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi No: 25, Aroğlu karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
YENİKENT ECZANESİ
22.06.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 78
Belediye Bulvarı Uzuner Plaza No: 78, (Snake Offlicence yanı, Samsung Zorlu karşışı), Gonyeli / Yenikent
GİRNE BÖLGESİ
BAŞAK ECZANESİ
22.06.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 20
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
MELİZ 2 ECZANESİ
22.06.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 862 28 82
Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne
ŞİFALI ECZANESİ
22.06.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No: 5, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
HACER BALIKÇI ECZANESİ
22.06.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 18
Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
22.06.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 09
Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
GÜLSEN ECZANESİ
22.06.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
HATİCE SOYER ECZANESİ
22.06.2025 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy, Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
22.06.2025 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ
GÜRSOY ECZANESİ
22.06.2025 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 377 90 69 - (0392) 377 84 49
Akdoğan Mağusa
İSKELE BÖLGESİ
BUSE ULUÇAY ECZANESİ
22.06.2025 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0533) 840 50 68
Şehit İlker Karter Caddesi No: 30/A, Yeni İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
22.06.2025 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
22.06.2025 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz