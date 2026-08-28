Sağlığı son günlerde kötüleşen ve bir süredir hastanede tedavi gören Norveç Kralı 5. Harald’ın hayatını kaybettiği açıklandı. 89 yaşındaki Harald, Avrupa’nın en yaşlı hükümdarıydı.

Harald, bir süredir “hemolitik anemi” nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Kırmızı kan hücrelerinin hızla yok olması sonucu ortaya çıkan hastalık, şiddetli yorgunluk ve nefes darlığına yol açıyor. Ölümünden kısa süre önce Kral’ın kortizon tedavisine bağlı sıvı birikimi yaşadığı, ayrıca kanında tespit edilen bakteriyel enfeksiyon nedeniyle antibiyotik tedavisi gördüğü açıklanmıştı.

Harald’ın ölümünün ardından tahta oğlu 8. Haakon geçti.

Norveç monarşisi büyük ölçüde sembolik bir role sahip. 5,5 milyon nüfuslu ülkede gerçek siyasi güç seçilmiş parlamentonun elinde bulunurken, Kral ve kraliyet ailesi halkın çoğunluğu tarafından destekleniyor.

KRAL 5. HARALD KİMDİR?

Harald, İngiltere doğumlu babası 5. Olav’ın 1991 yılında hayatını kaybetmesinin ardından tahta çıktı. Kral Harald, ülkesinin petrol ve doğal gaz kaynaklı ekonomik büyüme yaşadığı dönemde hüküm sürdü.

İkinci Dünya Savaşı’nın başında Naziler Norveç’i işgal ettiğinde 3 yaşında olan Harald, o dönemde annesi tarafından kız kardeşiyle birlikte ABD’ye götürüldü. Harald’ın babası ise Norveç hükümetiyle birlikte İngiltere’ye sürgüne gitti.

Aile, savaşın sona ermesinden kısa süre sonra, Haziran 1945’te Norveç’te yeniden bir araya geldi.

DEVLET OKULUNA GİTTİ

Devlet okulunda eğitim gören Harald, gençliğinde yelken sporuyla ilgilendi ve ülkesini Olimpiyat Oyunları’nda temsil etti. Harald, 1987’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda yelken branşında Norveç’e altın madalya kazandırdı.

Krallığı modernleştirmeyi amaçlayan Harald, 2016 yılında LGBTİ+ hakları, mülteciler ve dinî hoşgörü konusunda dikkat çeken bir konuşma yaptı. Norveç’in çeşitliliğini öven konuşması kamuoyunda büyük beğeni topladı.

KRALİYET AİLESİNİN ZOR DÖNEMİ

Ülkede sevilen Kral’ın ölümü, Norveç Kraliyet Ailesi’nin zor bir dönemden geçtiği sırada gerçekleşti.

Yeni Kral Haakon’un eşi Prenses Mette-Marit, Jeffrey Epstein ile geçmişte yaptığı yazışmalar nedeniyle kamuoyu baskısıyla karşı karşıya.

Mette-Marit’in önceki ilişkisinden olan oğlu Marius Borg Hoiby ise iki tecavüz ve 32 ayrı suçtan dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakkındaki karar temyiz sürecinde bulunuyor.