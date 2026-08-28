Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakalarının ani artışı nedeniyle gece olağanüstü ilaçlama yapıldığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Batı Nil virüsü vakalarındaki ani artışın ardından Attika Bölge Valiliğinde virüsle mücadele için olağanüstü toplantı düzenlendi.

Virüse ilişkin son verilerin değerlendirildiği toplantıda, başkent Atina'nın doğusuna karşılık gelen, Attika Bölgesi'nin doğusundaki 10 bin dönümlük alanın ilaçlanmasına karar verildi.

Kararın ardından ilgili bölgelerde gece acilen olağanüstü ilaçlama yapıldı.

Attika Bölge Valisi Nikos Hardalias, yaptığı açıklamada, "Kamu sağlığına ilişkin böylesi kritik bir konu karşısında rehavete kapılmamalıyız." dedi.

Vakalardaki artışa dikkat çeken Hardalias, sivrisinekten kişisel korunma yöntemlerinin de önemli olduğunu vurguladı.

Bundan sonrası için de ilaçlamaların çok düşük hacimli (ULV) sistemle yapılacağı ve özel makinelerle yapılacak ilaçlamalar için gece saatlerinin tercih edileceği belirtildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'nun (EODY) verilerine göre, 19-26 Ağustos'ta ülkede 75 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi. Böylece 2026'da virüs tespit edilen hasta sayısı 232'ye ulaştı.

Yılın başından bu yana ülkede Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son bir haftada 6 artarak 19'a yükseldi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre Yunanistan, İtalya'dan sonra en çok Batı Nil virüsü vakası görülen ülke.