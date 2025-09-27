Bazı basın yayın organlarında, iş insanı Neriman Nur Nadir’in İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığı yönünde haberler yayımlandı. Ancak Nadir’in avukatı Refet Uzun, bu iddiaların tamamen gerçeğe aykırı ve mesnetsiz olduğunu açıkladı.

Avukat Uzun, Nur Nadir’in halen İstanbul’da kendi iradesiyle bulunduğunu, hakkında ne gözaltı, ne tutuklama ne de herhangi bir adli işlem söz konusu olmadığını belirtti. Uzun, söz konusu haberlerin, Nadir’in itibarını zedelemeyi amaçlayan asılsız iddialar ve kampanya niteliğinde olduğunu vurguladı.

Uzun ayrıca, basın mensuplarına çağrıda bulunarak, doğruluk, tarafsızlık ve teyit yükümlülüğüne dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Doğruluğu araştırılmadan servis edilen bu tür haberlerin, müvekkilinin kişilik haklarına ciddi zarar verdiğini ifade etti.

Avukat Uzun, hukuki haklarını kullanacaklarını ve gerçeğe aykırı yayınlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.