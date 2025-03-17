Yeşilçam'ın usta isimlerinden Nuri Alço vasiyetini açıkladı. Geçtiğimiz yıl ameliyat olan 73 yaşındaki oyuncu sağlık durumu hakkında "Şu an gayet iyiyim" dedi.

Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Nuri Alço geçtiğimiz yıl ameliyat olmuş ve hayranlarını korkutmuştu.

Oyuncu, o dönem eşinin kendisinin hiç yalnız bırakmadığını ve en büyük desteği eşi Burcu Alço’dan gördüğünü söyledi.

SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Kanal D’de yayınlanan magazin programına konuk olan 73 yaşındaki usta oyuncu “Beş büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok” dedi.Eşi Burcu Alço’dan övgü dolu sözlerle bahseden aktör, “Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim” ifadelerini kullandı.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi, vasiyetini ilk kez açıkladı. Ünlü sanatçı, “Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii’nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok" dedi.

"SON EVLENDİĞİM EŞİM HARİÇ BEN AŞK YAŞAMADIM"

Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan Empati programının konuğu usta oyuncu Nuri Alço olmuştu.

Nuri Alço "Son evlendiğim eşim hariç ben aşk yaşamadım. Aşk nedir bilmiyorum. Aşkı şu an hayatımda olan insanla yaşıyorum. Benimle çocuk gibi ilgilendi. Emeği de çok. Her şeyi araştırır, yalnız bırakmaz. Evlenmeyi hiç istemiyordum. Bundan sonra evlenmem diyordum ama hastalıklarım neticesinde iyi ki evlenmişim diyorum. O olmasaydı belki yaşamam imkansız gibi bir şeydi" ifadelerini kullandı.

KIVANÇ TATLITUĞ'A ÖVGÜLER

Bir Nuri Alço filmi yapılsa gençliğini kim oynasın istersin? sorusuna "Kıvanç Tatlıtuğ oynasın, her türlü rolde çok başarılı olabilen bir oyuncu. Onu çok seviyorum. Yetenekli, çalışkan ve saygılı" yanıtını verdi.

Tatlıtuğ ile anısını da anlatan Alço, "Onunla en son Ekrem (Bora) ağabeyin cenazesinde karşılaştık. Çat kapı geldi, oradaki hareketleri, saygısı... Dedim ki 'gerçekten çok güzel bir insan" ifadelerini kullandı.