Son yıllarda Türk sinemasında adından en çok söz ettiren yapımlardan biri olan Kurak Günler yeniden gündemde. Sinema salonlarında gösterime girdiği dönemde geniş yankı uyandıran film, bu kez dijital platform izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Selahattin Paşalı ve Ekin Koç’un başrollerini paylaştığı yapım için yeni bir yayın tarihi açıklandı. Filmi daha önce izleme fırsatı bulamayanlar kadar yeniden izlemek isteyenler de gelişmeyi yakından takip ediyor. Özellikle ödül yolculuğu ve festival başarısıyla öne çıkan yapımın dijital platforma gelmesi dikkat çekti. Son dönemde HBO Max kütüphanesine eklenen yerli yapımlar arasında yer alan film için geri sayım başladı.

Yönetmen koltuğunda Emin Alper’in oturduğu Kurak Günler, gösterime girdiği dönemde hem sinema çevrelerinde hem de izleyiciler arasında uzun süre konuşulmuştu.

Güçlü hikâyesi ve oyunculuk performanslarıyla öne çıkan film, birçok ulusal ve uluslararası festivalde de dikkat çekmişti. Özellikle Selahattin Paşalı ve Ekin Koç’un performansları izleyicilerden olumlu yorumlar almıştı.

Filmde Selahattin Paşalı, genç savcı Emre karakterine hayat veriyor. Ekin Koç ise Murat karakteriyle hikâyenin önemli isimlerinden biri olarak seyirci karşısına çıkıyor. İkilinin ekrandaki uyumu filmin en çok konuşulan yönlerinden biri olmuştu. Kurak Günler’in geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasında oyuncu kadrosunun da önemli payı bulunuyor.

Kurak Günler yalnızca oyunculuklarıyla değil, işlediği konularla da dikkat çekmişti. Film, Anadolu’da kuraklıkla mücadele eden küçük bir kasabada yaşanan olayları merkezine alıyor. Hikâye ilerledikçe kasabadaki dengeler değişiyor ve karakterler kendilerini beklenmedik gelişmelerin içinde buluyor. Bu yönüyle yapım, izleyiciyi yalnızca bir olay örgüsüne değil, aynı zamanda karakterlerin iç dünyasına da ortak ediyor.

Sinema salonlarındaki gösterimin ardından farklı platformlarda da ilgi görmeye devam eden film, şimdi HBO Max izleyicisiyle buluşacak.

24 Haziran tarihinde HBO Max kütüphanesine eklenecek olan Kurak Günler'in platformda da yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Filmi ilk kez izleyecek seyirciler kadar daha önce izleyenlerin de yapımı yeniden rağbet göstermesi bekleniyor.