Gençlik, tematik gençlik ve öğrenci derneklerinden oluşan sekiz sivil toplum örgütü, “Öğrenci Paketi” kapsamında yürüttükleri temaslarını yoğunlaştırarak sürdürürken, Türkiye’de öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin karşılaştığı yapısal sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyen girişimlerinde somut sonuçlara yaklaşmış durumda.

Bağımsız Gençlik Derneği (BAGEP), Dijital Kültür Derneği, Genç Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (Genç GİKAD), Green Hub Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu, Halk Sanatları Vakfı ve Derneği (HASDER) Gençlik Kulübü, Kıbrıs Türk Genç Hekimler Derneği, Kıbrıs Türk Öğrenci Organizasyonu Derneği (KTOG) ve Mağusa Gençlik Merkezi Derneği (MAGEM) tarafından ortaklaşa yürütülen süreç, hem teknik düzeyde hem de siyasi ve diplomatik temaslar aracılığıyla ilerletiliyor.

SON BİR AY İÇERİSİNDE "ÖĞRENCİ PAKETİ" HEM TÜRKİYE HEM DE KKTC DE ÜST DÜZEY YETKİLİLERE SUNULDU

Bu kapsamda son bir ay içerisinde Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden üst düzey isimlerle temaslar gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Orhan Erdem, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nun yanı sıra konuyla ilgili olarak bürokrat ve siyasilerle yapılan görüşmelerde, öğrenci paketinde yer alan talepler detaylı şekilde ele alındı.

Ziyaretlerin ardından yapılan açıklamalarda söz konusu temasların yalnızca bilgilendirme düzeyinde kalmadığı, aynı zamanda çözüm odaklı bir çerçevede sürdürüldüğü ifade edildi.

BAGEP BAŞKANI HÜSEYİN ARSAL: SON DÖNEMDE YAPILAN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN HER İKİ ANA BAŞLIKTA DA SONUCA OLDUKÇA YAKINIZ

Konuyla ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada BAGEP Başkanı Hüseyin Arsal, yürütülen temasların sonuç üretme aşamasına geldiğini vurgulayarak, sürecin hem teknik hazırlık hem de siyasi destek açısından önemli bir noktaya ulaştığını belirtmişti. Arsal, katılımcı derneklerle birlikte Cumhurbaşkanlığı nezdinde gerçekleştirilen ziyaret ve yapılan basın açıklamalarının ardından, öğrenci paketinin doğrudan öğrencilerin taleplerine dayanarak şekillendirildiğini ifade etti.

Açıklamasında, 2024 yılından itibaren özellikle telefon kayıt ücretleri konusunda yoğun temaslar yürüttüklerini belirten Arsal, Türkiye’de diş hekimliği alanında doktoranın kaldırılmasının ardından Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) kontenjanları konusunun da gündemlerine alındığını ve bu başlıkta da ilerleme sağlandığını kaydetti. Arsal ayrıca, son dönemde yapılan çalışmaların ardından her iki ana başlıkta da sonuca oldukça yakın olunduğunu dile getirdi.

ÖĞRENCİ PAKETİ NEDİR?

“Öğrenci Paketi” olarak adlandırılan çalışma, iki temel soruna odaklanıyor. Bunlardan ilki, Türkiye’de üniversite eğitimi gören Kıbrıslı Türk öğrenciler için yüksek maliyet oluşturan IMEI telefon kayıt ücretlerinin düşürülmesi talebi olurken, ikinci başlık ise Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı kapsamında KKTC vatandaşı mezunlara özel kontenjan ayrılması gerekliliğini içeriyor.

Sivil toplum örgütleri tarafından ortaklaşa hazırlanan paket, hem ekonomik yüklerin hafifletilmesini hem de mesleki ilerleme imkanlarının genişletilmesini hedeflerken, ilgili makamlarla sürdürülen temasların kısa vadede somut adımlara dönüşmesi bekleniyor.