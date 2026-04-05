Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, yarın Birleşmiş Milletler (BM) ev sahipliğinde ara bölgede bir araya geliyor.

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne’nin konutunda yapılacak görüşmenin basına kapalı bir şekilde gerçekleştirileceği ifade edilirken, temasın hükümetin hayat pahalılığı düzenlemesine karşı ilan edilen genel grev ve eylemler gölgesinde yapılacak olması dikkat çekiyor. Sendikalar,yarın genel grevde olacaklarını açıklarken, ülke gündeminin yoğunluğu içinde yapılacak görüşmenin, basına kapalı formatı nedeniyle daha sakin ve doğrudan bir diyalog ortamı sağlayabileceği bekleniyor.

BASINA KAPALI GÖRÜŞME TERCİHİ: GÖRÜŞME SONRASINDA DA AÇIKLAMA YAPILMAYABİLİR

Rum basınında yer alan haberlere göre, liderlerin görüşmeyi basından uzak gerçekleştirme kararı aldığı ve yoğun medya ilgisinin yarattığı ortamdan kaçınmak istediği ifade edildi.

Görüşme sonrası açıklama yapılmaması ihtimali de gündeme getirildi.

POLİTİS'TEN GÖRÜŞME ÖNCESİ ANALİZ: “SİYASİ İRADE” BEKLENTİSİ

Rum basınından Politis’te yer alan analizde, liderlerin beşinci kez bir araya geleceği ancak tarafların hâlâ birbirinden “siyasi irade” beklediği vurgulandı.

Analizde, hem güven artırıcı önlemler hem de müzakerelerin yeniden başlaması konusunda ilerleme sağlanamadığı, tarafların karşılıklı olarak adım beklediği belirtildi.

HRİSTODULİDİS, GÖRÜŞME ÖNCESİNDE GEÇİŞ KAPILARINI GÜNDEME GETİRDİ

Türk tarafının önceliğinin yeni geçiş kapılarında ilerleme sağlanması olduğu ifade edilirken, Haspolat, Akıncılar ve Lefkoşa’daki alternatif geçiş noktaları öne çıkıyor. Ancak teknik düzeyde ciddi görüş ayrılıklarının sürdüğü, özellikle güzergahların tampon bölgeden geçip geçmeyeceği konusunda uzlaşı sağlanamadığı kaydedildi.

Rum tarafının ise “karşılıklılık” ilkesini ön planda tuttuğu ve atılacak adımların iki topluma da eşit fayda sağlaması gerektiğini savunduğu belirtildi. Politis analizinde, özellikle yeni geçiş kapılarının açılması gibi kritik başlıklarda herhangi bir ilerleme sağlanamadığına dikkat çekildi. Tarafların hem geçiş noktalarının sayısı hem de kapsamı konusunda farklı yaklaşımlar sergilediği ve bunun süreci kilitleyen temel unsurlardan biri olduğu vurgulandı.

GUTERRES’İN YENİ YAKLAŞIMI GÜNDEMDE

Görüşmenin önemli başlıklarından birinin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ortaya koyduğu yeni yaklaşım olması bekleniyor. Rum lider Hristodulidis’in bu öneriyi görüşmede gündeme getirmesi ve müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik farklı bir çerçeve sunması öngörülüyor.

Kıbrıs Türk basınında ise görüşmenin, Guterres’in yeni çerçevesi ve tarafların farklı öncelikleri nedeniyle “ilginç” geçebileceği yorumları yapıldı. Ancak somut bir sonuç çıkması ihtimali düşük görülürken, temasın daha çok tarafların niyetlerini ortaya koyacağı bir görüşme olacağı değerlendiriliyor.

YERİNE GETİRİLMEYEN TAAHÜTLERİN DE GÜNDEME GELMESİ BEKLENİYOR

Kıbrıs Türk basınında yer alan değerlendirmelerde, bugüne kadar üzerinde uzlaşı sağlanan güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilememesi de eleştiri konusu oldu.

Özellikle geçiş kapıları gibi somut adımların atılamamış olması, “kapı açamayan liderler kapsamlı çözümü konuşamaz” yorumlarına neden olurken, bu başlığın yarınki görüşmede yeniden gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

GENEL TABLO: BEKLENTİ DÜŞÜK, BELİRSİZLİK YÜKSEK

Hem Rum hem de Türk basınında ortak kanaat, taraflar arasında temel konularda uzlaşı zemininin henüz oluşmadığı yönünde.

Genel grev gölgesinde yapılacak yarınki görüşmenin, somut bir ilerleme üretmesinden ziyade, tarafların pozisyonlarını netleştirmesi ve sürecin yönüne dair ipuçları vermesi bekleniyor.