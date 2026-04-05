Lefkoşa’da meydana gelen “KKTC’de izinsiz ikamet etme” suçundan tutuklanan zanlı Ephraimmary Ebubechukwu Ugwuene mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ebrar Kiriş, olayla ilgili olguları aktardı. Kiriş, 4 Nisan 2026 tarihinde saat 23.00-23.45 arasında Lefkoşa’da, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kampüsü içerisinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin ettikleri arama emrini yerine getirdikleri sırada, bina içerisinde bulunan Nijerya uyruklu Ephraimmary Ebubechukwu Ugwuene’nin yapılan muhaceret kontrolünde KKTC’de 16 Aralık 2022 tarihinden itibaren toplam 1206 gündür izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini ve suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının ülkede kaçak olarak bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılacağını, ayrıca ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların yapılacağını belirterek, soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.