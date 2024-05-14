Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencilerinden bir heyeti kabul etti.

Ziyarette öğrenciler Bakan’a çiçek ve okulun turizm bölümündeki öğrencileri tarafından yapılan tatlılar hediye etti. Bakan Çavuşoğlu da öğrencilere Atatürk ile ilgili kitap ve ajanda takdim etti.

Heyete Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın eşlik etti.

- Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra devletin geleceğini gençliğe emanet ettiğini belirtti.

Bakanlık olarak her yıl 19 Mayıs’ı şölenlerle kutladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Ülkemizde bir süreden beri ‘Gençlik Haftası’ şeklinde de kutlamalar yapılıyor. Bu hafta nedeniyle bugün meşalemizi yaktık. Tarihe ışık tutmak, geleceğe yol göstermek adına yaktığımız meşalenin izinde, Atatürk’ün ilke ve devrimlerine sahip çıkarak yolumuza devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“KKTC halkı, Atatürkçü bir halktır” diye konuşan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının Atatürk ilke ve devrimlerini en erken benimseyen halk olduğunu dile getirdi.

Kendilerinden sonraki neslin muasır medeniyetler seviyesine doğru olan yolculuğunda, onları en iyi şekilde yetiştirmenin görevleri olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Sizin göreviniz ise halkımızı, devletimizi en üst seviyeye çıkarmaktır. Sizler, halkımızı daha da ileriye götüreceksiniz” dedi, Atatürkçü düşünceye hizmete eden herkesi selamladığını ifade etti.

-Adalı

Haydarpaşa Ticaret Lisesi (HTL) Müdürü Meltem Adalı da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gençlere armağan ettiğini belirtti.

Adalı, “Bu bayram hepimizindir. Burada bulunmaktan çok mutluyuz, onurluyuz ve gururluyuz.” ifadelerini kullandı.