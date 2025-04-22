23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde öğrencilerden oluşan heyet Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukları yeni belediye binasında kabul eden Özçınar konuşmasında 23 Nisan’ın çok özel bir gün olduğuna dikkat çekerek, özel günde özel misafirleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Özçınar, geçtiğimiz günlerde 23 Nisan için oluşturulan Çocuk Meclisi’nde çocukların şehir yönetimine ilişkin çok önemli fikirlerini ortaya koyduklarını hatırlattı.

Özçınar heyette bulunan çocuklardan “kim Belediye Başkanı olmak ister?” sorusuna karşılık Fikri Karayel İlkokulu öğrencisi İzzet İnay Başkan, Aydınköy İlkokulu öğrencisi Zeynep Fırat da başkan yardımcısı oldu. Bugün ziyaret ettikleri makamları gelecekte çocukların yöneteceğini anlatan Özçınar çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Ziyarette Kurtuluş İlkokul Müdürü Halil Mahmutoğlu, Kurtuluş İlkokulu Öğretmeni Gizem Olgun ile Serhatköy, Aydınköy, Fikri Karayel, Kurtuluş, Barış, Özgürlük ve Zümrütköy İlkokullarından 14 öğrenci yer aldı.