Rüstem Kitabevi, açılışı 3 Haziran 2024 Pazartesi akşamı saat 18:00’de sanat galerisinde gerçekleştirilecek ve 3 Temmuz 2024 tarihine kadar saat 09:00- 18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek Öğretmenim Mevhibe Şefik- Fırçanın Tılsımı Dokümantasyon Sergisi’ni sanatseverler ile buluşturuyor.

Sergi izleyicileri, ilk Kıbrıslı Türk kadın resim öğretmeni, ilk sahne tasarımcısı ve bir radyo tiyatrosu sanatçısı olarak sanat ve eğitim tarihimizde iz bırakmış isimler arasında öne çıkan Mevhibe Şefik’in hayatı üzerinden, günümüzdeki 20 Temmuz Fen Lisesinin, 20. Yüzyıl boyunca Viktorya Kız Lisesi, Adnan Menderes Kız Lisesi ve Lefkoşa Türk Kız Lisesi olarak evrilmesi sürecinde sanat eğitimi, insan ilişkileri bağlamında tarihte çok özel bir yolculuğa çıkarıyor.

Resim öğretmenliği sürecinde eser üretmekten çok sahne tasarımı üzerinde yoğunlaşmış olması nedeni ile Mevhibe Şefik’in günümüze ulaşan az sayıda eserinin yanı sıra, eğittiği öğrencilerinin üretmiş olduğu 1950’li yıllara tarihlenen eserler de sergide yer alıyor. Çok yönlü kişiliğinin yansımaları, eski belgeler, sanatla ilgili el yazısı bilgiler, az sayıda kişisel eşyaları ile gün yüzüne çıkıyor. Bunun yanı sıra on öğrencisi ve dört çalışma arkadaşı ile yapılmış bulunan röportajlar, kolaj halinde izleyicilere sunuluyor.

“Öğretmenim Mevhibe Şefik- Fırçanın Tılsımı Dokümantasyon Sergisi”, birçok insanın hayatına dokunmuş bu değerli eğitimci ve sanatçının sanat ve eğitim hayatına ışık tutarken geçmişle bugün arasında sanatsal bir köprü kurarak toplumsal belleğimizi yaşatmayı ve yeni nesillere aktarmayı hedefliyor.

Küratörlüğünü, Zehra Şonya koordinatörlüğünde, Naciye Doratlı, Derya Ulubatlı, Özgül Saygun, Ceyda Alçıcıoğlu ve Şaziye Konaç’tan oluşan ekibin üstlendiği bu sergi, eldeki bilgi ve özgün belgelerin çok fazla olması nedeniyle, Mevhibe Şefik’in hayatı üzerinden 20. Yüzyılın ortalarında sanat ve eğitim alanında toplumsal tarihimize not düşülmesi uğraşında bir ilk adım oluşturuyor. Önümüzdeki yıllarda daha yoğun ve derin bir çalışma ile kitaplaştırılması ve daha kapsamlı bir sergi ile toplumla buluşturulması planlanıyor.