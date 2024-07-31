İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 1 Ağustos’un Kıbrıs’taki Türk varlığı açısından büyük önem taşıyan güçlü bir tarih olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kıbrıs'ın fethinin 453'üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) 66'ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın (GKK) 48'inci yıl dönümlerini kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bakan Oğuz, 1 Ağustos’un Kıbrıs’taki Türk varlığı açısından büyük önem taşıyan güçlü bir tarih olduğunu vurguladı. Bugünün, Kıbrıs Türkü'nün adadaki varlığını azim ve inançla sürdürdüğünün, onurlu ve haklı mücadelesinin, Rum saldırılarına karşı toplumsal direnişinin önemli bir dönüm noktasını temsil ettiğini ifade etti.

Oğuz, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte uzun yıllar boyunca baskılara, haksızlıklara, zulme ve acılara karşı direndiğini ve bu varoluş mücadelesi sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduğunu vurguladı. Bugün Kıbrıs Türk halkının hür ve bağımsız bir şekilde yaşamasını, kahraman Mehmetçiklere ve Mücahitlere borçlu olduğunu belirtti.

Bakan Oğuz, mesajını "Bu vesileyle, tüm halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize en derin saygılarımı sunuyorum. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'mız kutlu olsun" ifadeleriyle tamamladı.