İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Ankara’da temaslarda bulunuyor. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede T.C KKTC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu,
TC Cumhurbaşkan Yardımcılığı Kıbrıs İşleri Koordinatörü Yüksel Karadeniz hazır bulundu.
Oğuz, Cevdet Yılmaz tarafından kabul edildi
İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Ankara’da temaslarda bulunuyor. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşme gerçekleştirdi.
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