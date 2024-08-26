“Ojektifimizden” fotoğraf sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nin Ercan Havalimanı’ndaki sergilerinin bu ayki konuğu Yıltan Taşçı Akademi’nin kursiyer fotoğrafçıları…

26 fotoğraftan oluşan “Objetifimizden” fotoğraf sergisi, Ercan Havalimanı’nda giden yolcu pasaport sonrasında yolcuların beğenisine sunuldu.

Yıltan Taşçı Akademi’de türlü dönemlerde temel fotoğrafçılık ve kompozisyon dersi alan Ahmet Ulubay, Tülen Canar, Cem Cengiz, Görkem Eylem, Haldun Pakarı, Halil Irkım, Hülya Afacan, Mine Kurtel, Niyazi Nizam, Salih Cengaver Cem, Şaziye Kofalı, Şerif Özege Tijen Atakent Yücelen, Ulaş Sönmez, Vedia Serteş, Veysi Canateş, Papatya Solyalı, Bilgin Ergene, Ayşe Gürsel, Bayram Güzer, Candan Behzatoğlu, Fazilet Avukat, Gülçin Arabulucu, Mehmet Altuner ve Nazife Uçar’ın aldıkları eğitimlerin ardından çektikleri değişik ve ilginç kareler Ercan Havalimanı’nda yolcuların ilgisini çekiyor.