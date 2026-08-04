İngiltere’de 37 yıldır Türkçe konuşan toplumun sesi olan Olay Gazetesi, Londra’da düzenlediği “Türk Diasporası Birlik ve Beraberlik Buluşması” ile önemli bir ilke imza attı. Büyükelçi, Başkonsolos, sivil toplum temsilcileri ve yüzlerce okur Olay Gazetesi’nin düzenlediği anlamlı organizasyonda bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Başkonsolos Dr. Hasan Ulusoy, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları, iş insanları, basın mensupları ve birçok Olay Gazetesi okurunun katıldığı etkinlikte; Türk toplumunun geçmişi, bugünü ve geleceği üzerine önemli mesajlar verildi.

Londra’daki 100 Green Lanes, Newington Green adresinde gerçekleştirilen buluşma, yalnızca bir gazete okur etkinliği değil; İngiltere’de yaşayan Türk toplumunun ortak hafızasının, kültürel bağlarının ve gelecek vizyonunun konuşulduğu anlamlı bir platform oldu.

37 yıllık arşivden günümüze uzanan yolculuk

Program öncesinde Olay Gazetesi’nin 1989 yılından günümüze uzanan yayın hayatını anlatan arşiv görüntüleri katılımcılara sunuldu. Eski gazete sayıları ve tarihsel fotoğraflar eşliğinde gerçekleştirilen sunum, davetlilere İngiltere’deki Türk toplumunun geçirdiği sosyal ve kültürel değişimlere tanıklık etme fırsatı verdi.

Arşiv çalışmaları, Olay Gazetesi’nin yalnızca günlük haberleri aktaran bir yayın kuruluşu olmadığını; aynı zamanda toplumun yaşadığı dönemin hafızasını kayıt altına alan önemli bir medya kurumu olduğunu ortaya koydu.

Nural Ezel: “Toplumumuzun sesi ve köprüsü olmaya devam ediyoruz”

Olay Gazetesi İmtiyaz Sahibi Nural Ezel, açılış konuşmasında Büyükelçi Osman Koray Ertaş, Başkonsolos Dr. Hasan Ulusoy, sivil toplum temsilcileri, basın mensupları ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, bu buluşmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

Ezel, konuşmasında Olay Gazetesi ile tanışıklığının 1989 yılına uzandığını belirterek, o yıllarda gazetenin mali işlerini yürüttüğünü, gazetenin kendinin müşterisi olduğunu 2000 yılında ise gelen teklif üzerine gazeteyi devralarak imtiyaz sahibi olduğunu ifade etti. Ezel, o tarihten bu yana Olay Gazetesi’ni kesintisiz şekilde yaşatarak İngiltere’de yaşayan Türkçe konuşan topluma hizmet etmeyi sürdürdüklerini ifade ederek, Olay Gazetesi’nin 1989 yılında başlayan yolculuğunun bugün 37 yıllık güçlü bir medya geçmişine dönüştüğünü belirterek, gazetenin kuruluş sürecinden bugüne kadar Türk toplumunun sesi olma görevini sürdürdüğünü söyledi.

İngiltere’de yaşayan Türk toplumunun yalnızca Türkiye’deki gelişmeleri değil, yaşadığı ülkenin sosyal, siyasi, kültürel ve yerel gündemini de takip etmesinin önemine dikkat çeken Ezel, şunları vurguladı:

“Bizler gazetecilik görevimizi sadece haber vermek olarak görmüyoruz. Burada yaşayan insanlarımızın İngiltere’ye entegrasyon sürecine katkı sağlamak, aidiyet duygularını güçlendirmek ve toplumun her kesimini doğru bilgilerle buluşturmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir.”

Olay Gazetesi’nin Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık arasındaki bağları güçlendiren bir iletişim köprüsü olduğunu ifade eden Ezel, belediye çalışmaları, yerel yönetimler, siyasi gelişmeler, kültürel faaliyetler ve toplumun gündemindeki konuların da aynı hassasiyetle takip edildiğini belirtti.

Büyükelçi Ertaş: “Ortak hafıza ve ortak kimlik çok kıymetli”

Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, etkinlikte yaptığı konuşmada Olay Gazetesi’nin 37 yıllık yayın hayatının büyük bir değer taşıdığını belirterek, gazetenin İngiltere’de yaşayan Türk toplumunun hikâyelerini kayıt altına almasının önemine dikkat çekti.

Diaspora gazeteciliğinin özel bir sorumluluk gerektirdiğini ifade eden Büyükelçi Ertaş, İngiltere’de artık dördüncü nesle ulaşan Türk toplumunun geçmişten gelen deneyimlerinin, başarı hikâyelerinin ve toplumsal hafızasının gelecek nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Ertaş, “Ortak hafıza, ortak kimlik” anlayışının diaspora toplumları için büyük önem taşıdığını belirterek, yıllar önce İngiltere’ye gelmiş olunsa bile Türkiye ile gönül bağlarının devam ettiğini, insanların Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti. Olay Gazetesi’nin bu noktada önemli bir görev üstlendiğini belirten Ertaş, “Toplumumuzun hikâyelerini kayıt altına alan, başarılarını görünür kılan ve insanları bir araya getiren bu çalışmalar çok kıymetlidir” mesajını verdi.

Başkonsolos Ulusoy’dan geçmişe uzanan sıcak bir değerlendirme

Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu Dr. Hasan Ulusoy, Olay Gazetesi’nin 37 yıllık yayın hayatının önemine dikkat çekerek, yerel Türk basınının toplum için büyük bir değer taşıdığını söyledi.

Ulusoy, yıllar önce Londra’da öğrenci olduğu döneme atıfta bulunarak, “O yıllarda yolum buradan geçseydi belki ben de gazetecilik yapardım” şeklindeki samimi değerlendirmesiyle davetlilere tebessüm yaşattı. İngiltere’de Türk toplumu ile Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk toplumu arasında iletişim sağlayan yayın kuruluşlarının önemli bir görev üstlendiğini belirten Ulusoy, Olay Gazetesi’nin hem İngiltere gündemini takip etmesi hem de toplumun sesini duyurması nedeniyle değerli bir hizmet sunduğunu ifade etti.

Nesin Fehmi: “Bayrağımızın etrafında daha güçlü bir toplum oluşturmalıyız”

Olay Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nesin Fehmi, konuşmasında gazetenin 25 yılı aşkın süredir Türkçe konuşan toplumun farklı kesimlerini aynı çatı altında buluşturmayı hedeflediğini söyledi. Tarafsızlık, kapsayıcılık ve toplumun tüm kesimlerine ulaşma anlayışıyla yayın yaptıklarını belirten Fehmi, Türk, Kıbrıslı Türk ve farklı kültürel kökenlerden gelen herkesin ortak değerler etrafında buluşmasının önemine dikkat çekti.

Fehmi, gelecek nesillere bırakılacak en önemli mirasın birlik ve dayanışma olduğunu belirterek, “Bayrağımızın etrafında güçlenerek, toplum olarak daha güçlü bir geleceğe yürümeliyiz” mesajını verdi.

Olay Gazetesi’nin bundan sonraki süreçte de gençlere, yeni nesillere ve toplumun ortak geleceğine katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Nafi:

Kenan Nafi, konuşmasında Olay Gazetesi’nin Kıbrıs Türk toplumunun ortak hafızasının oluşmasına sağladığı katkılara dikkat çekti.

1999 yılında İngiltere’ye taşındığını belirten Nafi, o günden bugüne Olay Gazetesi’nin toplumun her kesimine hizmet ettiğini yakından takip ettiğini ifade etti. Gazetenin özellikle

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hafızasını oluşturma yolunda çok önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Nafi, hazırlanan arşiv çalışmaları sayesinde adeta tarihi bir yolculuğa çıktığını söyledi.

Büyükelçi ve Başkonsolosun konuşmalarında da dile getirildiği gibi gençlerin önünün açılması gerektiğine işaret eden Kenan Nafi, “Gençlerimize fırsat vermek ve onları desteklemek zorundayız. Olay Gazetesi de kuruluşundan bu yana gençlerimizin yetişmesine katkı sağlayan, onları toplumla buluşturan önemli bir köprü vazifesi görmüştür. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Halil Erdoğan: “Bu arşivler toplumumuzun hafızasıdır”

UID İngiltere Bölge Temsilcisi Halil Erdoğan ise konuşmasında Olay Gazetesi’nin geçmişten günümüze uzanan yayın yolculuğuna dikkat çekti.

Arşiv görüntülerinin kendisini geçmişe götürdüğünü belirten Erdoğan, dijital teknolojilerin ve sosyal medyanın olmadığı dönemlerde gazeteciliğin büyük emek ve özveri gerektirdiğini ifade etti. Geçmiş yıllarda Olay Gazetesi bünyesinde aktif görev aldığını hatırlatan Erdoğan, o dönemde haberlerin hazırlanması, fotoğrafların ulaştırılması ve toplumun gelişmelerden haberdar edilmesi için büyük bir gayret gösterildiğini söyledi.

Bugün arşivlerde yer alan gazete sayıları ve fotoğrafların yalnızca geçmiş haberler değil, aynı zamanda Türk toplumunun İngiltere’deki yaşam yolculuğunu anlatan önemli belgeler olduğunu vurgulayan Erdoğan, Olay Gazetesi’nin toplumsal hafızanın korunmasına sunduğu katkı nedeniyle emeği geçenlere teşekkür etti.

Alara Ayyıldız’dan Olay Gazetesi’ne İngilizce teşekkür mesajı

Cockfosters, Enfield Belediye Meclis Üyesi Alara Ayyıldız, etkinlikte İngilizce yaptığı konuşmada Olay Gazetesi’nin İngiltere’de yaşayan Türk toplumuna yönelik 37 yıllık yayın yolculuğuna ve toplumsal dayanışmaya sunduğu katkılara dikkat çekti. Daha önce Olay Gazetesi’nin Palmers Green ofisini ziyaret ettiğini belirten Ayyıldız, bu kez gazetenin ana ofisinde düzenlenen Türk Diasporası Birlik ve Beraberlik Buluşması’na davetli olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Olay Gazetesi’nin yıllardır Türkçe konuşan toplumun sesi olma görevini sürdürdüğünü belirten Ayyıldız, farklı kesimleri bir araya getiren bu tür organizasyonların İngiltere’de yaşayan Türk toplumunun birlik, dayanışma ve ortak değerler etrafında güçlenmesine önemli katkı sağladığını söyledi. Gazete yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür eden Ayyıldız, toplumun başarı hikâyelerinin görünür kılınmasının, kültürel bağların korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Eren Çetin Ramadan’dan Olay Gazetesi’ne teşekkür

Managing Director, Charles Ramsden Consultancy Services Ltd. ve Young Turkish Cypriot başkanı Eren Çetin Ramadan, etkinlikte İngilizce yaptığı konuşmada Olay Gazetesi’nin 37 yıllık yayın yolculuğunun İngiltere’de yaşayan Türkçe konuşan toplum açısından önemli bir değer taşıdığını ifade etti.

Ramadan, Olay Gazetesi’nin Türk ve Kıbrıs Türk toplumunun İngiltere’deki başarılarının, çalışmalarının ve hikâyelerinin gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, bu yöndeki katkılarından dolayı Olay Gazetesi yönetimine teşekkür etti.

Türk ve Kıbrıs mutfağından özel ikramlar

Hafız Mustafa 1864, Yaşar Halim, UID UK sponsor katkılarıyla hazırlanan Türk tatlıları ve Kuzey Kıbrıs Türk mutfağının önemli lezzetleri ve içecekleri katılımcılara ikram edildi. Bayram havası yaşanıldı. Samimi sohbetlerin gerçekleştiği buluşmada, farklı kesimlerden insanların aynı masa etrafında bir araya gelmesi birlik ve beraberlik mesajlarını güçlendirdi.

Olay Gazetesi’nin 37 yıllık yolculuğunda yeni bir sayfa

Londra’da gerçekleştirilen bu özel organizasyon, Olay Gazetesi’nin 37 yıllık yayın hayatında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

Türk diasporasının ortak hafızasına katkı sunan, toplumun farklı kesimlerini buluşturan ve geleceğe yönelik güçlü mesajların verildiği etkinlik, İngiltere’de yaşayan Türk toplumunun dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

Etkinlikte Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, T.C. Londra Birinci Sınıf Başkonsolosu Büyükelçi Hasan Ulusoy, Olay Gazetesi Sahibi Nural Ezel, Genel Yayın Yönetmeni Nesin Fehmi, Bromley Meclis üyesi ve ESKİ Belediye başkanı Ahmet Durmuş, Cockfosters Enfield Belediye Meclis Üyesi Alara Ayyıldız, Kerman & Co accountants sahibi Mehmet Kemal, Fenerbahçe Londra yönetim kurulu üyesi Aydın Keskin, İngiltere Türk Golf Society Başkanı Ahmet Örgen, Caner Hasan, Mustafa Can, Hunters Estate Agents CEO Polat Ali, Mediglobe CEO Çiğdem Soyel, Mehmet Yaşar Halim, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Kenan Nafi, UID UK Başkanı Halil Erdoğan, Turkish Bank (UK) Müdürü Reşat Bilgin, Southgate ve Hornsey Atatürk Okulları Genel Başkanı Türker Çakıcı, Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu Başkanı Sevtap Kemal, Limasollular Derneği Başkanı Arife Redvan, USİKAD UK Başkanı Dr. Belma Uysal ve Zeki Uysal, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Koordinatörü Dr. Murat Dağıtmaç, Freedom and Fairness For Northan Cyprus Campaign Başkanı Eren Çetin Ramadan, TCE Kurucu Başkanı Arkın Öksüzoğlu, TFC Marketing Deniz Uyar, TFC Directorü Deniz Suyur, TFC Genel Müdürü Dr. Eser Altınay, Fast Blood Test CEO Yeşim Rippingale, ATMB Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Acıkan, Shacklewell Lane Camisi Başkanı Erkin Güney, Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ali Kılınç, Hafız Mustafa 1864 Operasyon Direktörü Ahmet Halit Demir, MÜSİAD UK eski Başkanı Mustafa Demir, eski Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çetinkaya yer aldı.

Etkinlikte Nural Ezel’in eşi Aycan Ezel ile çocukları Koray Nural Ezel, Kamran Nural Ezel de hazır bulundu. Osman Cinik, Bilal Hüseyin, Celal Sönmez, MATBAA CEO Rıza Yelden, Ayşe Osman, Emet Halkın, Sayman Demirciler, UN Woman Participant Özlem Bacak, Şengül Fırat ve Hasan Caner’in de yer aldığı çok sayıda iş insanı katıldı.

Basın mensupları arasında Turkuvaz İngiltere Temsilcisi Alpaslan Düven, Hülya Özkoyuncu, Mihrisah Safa, Nevsal Elevli, Hürriyet Gazetesi Halil Yetkinoğlu, Aynur Yavuz, Güliz Baykent, Özlem Sekili, Emre Çağlar ve Olay Gazetesi emektarları yer aldı.