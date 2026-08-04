Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre, Ankara'da Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni vekili Barış Salcan ile ortak yeni projeler için görüşme yaptı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, hayata geçirilmesi planlanan yeni ortak proje, faaliyet ve iş birliğini daha da güçlendirecek yeni adımların yanında mevcut ortak çalışmalar da değerlendirildi.

Töre, görüşmede Salcan'a T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile bağlı müdürlüklerinin vermiş olduğu destek ve iş birliği için teşekkürlerini sundu.