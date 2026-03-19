Lefkoşa’da meydana gelen sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini suçlarından itham edilerek tutuklanan Mustafa Şoför yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Kenan Mulla olguları aktardı. Polis memuru Mulla, zanlının 2024 yılı eylül ayı içerisinde kendisine ait kırsal kesim arsasını evraklarının parsel numarası ve diğer bilgilerini değiştirerek, olmayan bir arsayı var gibi gösterip, Lefkoşa’da bir şahsa sattığını ve 30 bin sterlin aldığını söyledi.

Polis, satın aldığı arsanın gerçekte var olmadığını, sadece kâğıt üzerinde görüldüğünü fark eden müştekinin 25 Aralık 2025 tarihinde şikayetçi olduğunu ve soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, sahte evrakların tedavüle sürüldüğü ilgili dairelerle yazışmalar yapıldığını ve 16 Mart’ta İskele’de tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıdan alınan el yazı imza örneğinin uzman incelemesine gönderildiğini, sonucun beklendiğini, banka hesaplarının inceleneceğini, ayrıca zanlıların çoğalma ihtimali olduğunu belirterek, 6 gün ek süre talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin arsaya karşın değil, elindeki borç senedine karşın şikayetçiden para aldığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.