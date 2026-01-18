İstanbul genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda azaltılmaya gidildi. AJet ve Pegasus bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hava yolu trafiğini de etkiledi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların yüzde 15'inin azaltılacağını duyurdu.

HEAŞ'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelere göre, bugün ve yarın İstanbul genelinde olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, “Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, 8 Ocak 2026 (bugün) ile 19 Ocak 2026 (pazartesi) tarihlerinde gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidilecektir.” denildi.

AJET VE PEGASUS'TAN SEFER İPTALLERİ

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden, 18-19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Pegasus'tan yapılan açıklamada ise, “Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda 18-19 Ocak tarihli seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. ” denildi.

İptal edilen uçuşların internet sitesi ve mobil uygulamadan takip edilmesi istendi.

SABİHA GÖKÇEN-ERCAN HATTINDA İPTAL OLAN SEFERLER

Pegasus'un yayınladığı listede 18 ve 19 Ocak tarihlerinde iptal edilen seferlerin arasında Kuzey Kıbrıs'ı yakından ilgilendiren 2 sefer var. Bunlardan biri 18 Ocakta gerçekleşmesi planlanmış olan fakat hava koşulları nedeniyle iptal edilen PC 1928 numaralı sefer. Uçuşun İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 22.30'da ayrılıp Ercan'a tam gece yarısında varması planlanıyordu.

Diğer iptal olan sefer ise 19 Ocak tarihli Ercan-Sabiha Gökçen seferi. PC 1911 numaralı bu seferin 05.40'ta adayı terk edip 07.20'de İstanbul'a varması planlanmıştı.

Öte yandan AJet'in web sitesinde de 18 Ocak tarihli VF 167 seferi ile 19 Ocak tarihli VF 165, VF 153 ve VF 167 numaralı Sabiha Gökçen-Ercan uçuşları ile 18 Ocak tarihli VF 168, 19 Ocak tarihli VF 154, VF 166 ve VF 168 numaralı Ercan-Sabiha Gökçen seferlerinin iptal edildiği görülüyor.