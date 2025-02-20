Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, idarenin vatandaşın dilekçelerine yasal süre içinde, gerekçeli ve vatandaşın dilekçesi dikkate alınarak işlem yapıldığına dair yazılı izahat verme ve/veya bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Ombudsman Varol, Onursal Akbulut adlı vatandaşın, 3 Temmuz 2024’te Çatalköy-Esentepe Belediyesi bölgesindeki kaçak inşaat faaliyetleriyle ilgili Girne Kaymakamlığına ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanlığına alındı belgeli yaptığı dilekçelerine herhangi bir cevap alamadığını iddia ederek talep ettiği soruşturmayı tamamlayarak raporu yayımladı.

Ombudsman Varol raporunda, gerek belediyeden gerekse kaymakamlıktan talep ettikleri bilgilere gelen yanıtlara yer verdi.

Yapılan tespitler ışığında, Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin, Onursal Akbulut’un dilekçesine yazılı cevap vermediği ve bunu da “geri bildirim” talebinde bulunmadığı gerekçesine bağladığının görüldüğünü kaydeden Varol, Girne Kaymakamlığı’nın ise dilekçe sahibine izahat vermeyerek İyi İdare Yasası’nın ilgili maddelerine aykırı hareket ettiğini kaydetti.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

“27/2013 sayılı İyi İdare Yasası İdarenin cevap yazma yükümlülüğünü talep edilmesine bağlamamıştır. Dolayısı ile Çatalköy-Esentepe Belediyesi Sayın Onursal Akbulut’un dilekçesine yazılı ve gerekçeli cevap vermeyerek hatalı davranmış ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15.’inci madde kurallarına aykırı hareket etmiştir.

Yine Girne Kaymakamlığı da Sayın Onursal Akbulut’un dilekçesine cevap vermekle birlikte 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15.’inci maddesinin 3.’üncü fıkrasına aykırı davranarak gerekçeli ve dilekçe sahibine izahat verilecek mahiyette bir cevap vermeyerek İyi İdare Yasası’nın ilgili madde kurallarına aykırı hareket ettiği görülmektedir.

Sonuç olarak; İdarenin vatandaşın dilekçelerine yasal süre içinde, gerekçeli ve vatandaşın yapmış olduğu dilekçe dikkate alınarak işlem yapıldığına dair yazılı izahat verme ve/veya bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiği kanaatindeyim.”