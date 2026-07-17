“Türk Dünyasında Dijital Medya, Ekonomi ve Eğitim Vizyonu Uluslararası Forumu", 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı.

Etkinliğe; temasları kapsamında KKTC'de bulunan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın yanı sıra, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı milletvekilleri ile belediye başkanları, akademisyenler ve diğer davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, konuşmalarının ardından panel oturumlarıyla devam etti.

Program, toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

- Yıldırım: “Geleceği birlikte inşa etmemiz gerekiyor”

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kıbrıs’ın Akdeniz’in incisi olduğu kadar, Doğu Akdeniz’in savunmasında vazgeçilmez bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Dijital medyanın önemine değinen Yıldırım, dijitalleşmenin artık yaşamın çok büyük bir bölümünde yer aldığını dile getirdi.

Dünyanın son 200 yıl içerisindeki gelişimine ve değişimine değinen Yıldırım, internetin icat edilmesiyle de günümüzde hayatın bir parçası haline geldiğini ifade etti.

Diplomasinin, devletlerin bayrak göstermesinde ve varlığını hissettirmesinde çok önemli bir unsur olduğunu kaydeden Yıldırım, “Bugün internet ve sosyal medyada oluşturacağınız bir algıyla dünyayı ‘allak bullak’ edebiliyorsunuz.” diye konuştu.

Türk dünyasının geniş bir coğrafyada, 300 milyonluk bir topluluk olduğunu belirten Yıldırım, “Biz her şeyden önce bir ağacın dallarıyız. KKTC’de bu ağacın dallarıdır.” dedi.

Türkiye’nin KKTC’ye bakışının “siyaset üstü” olduğunu belirten Yıldırım, Kıbrıs Türkü’nün Türk devletleri ailesinin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini kaydetti.

“Geleceği birlikte inşa etmemiz gerekiyor.” diyen Yıldırım, Türk dünyasının diğer ülkelere ve topluluklara karşı rekabet gücünü artırmak için birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Teknik standartlarda birlikteliğin sağlanması, gümrüklerde dijitalleşme ve ortak dijital alt yapıların daha da geliştirilmesi gerektiğini belirten Yıldırım, e-ticaretin artık normal ticaretin yerine geçtiğini de kaydetti.

- “Büyük Dil Modeli hayata geçirilmeli”

Büyük Dil Modeli’nin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, “Kendi geçmişimizde biriktirdiğimiz mirası kullanarak geleceğe yol almamız gerekiyor.” diye konuştu.

Büyük Dil Modeli’nin Türk dünyası için acil bir konu haline geldiğini kaydeden Yıldırım, Türkiye’de Türk Dil Kurumu ve HAVELSAN ile birlikte Büyük Dil Modeli olan “Derlem Projesi” başlattıklarını söyledi.

Dijital medyanın sadece bir haber verme aracı olmadığını belirten Yıldırım, “Bugün siyaseti belirliyor, toplumları etkiliyor ve kültürleri taşıyor.” ifadesine yer verdi.

“Türk dünyası olarak dijital içerik üretilmesi, ortak yayın platformları kurulması ve ortak dijital kültür alanı oluşturulması acil bir ihtiyaç haline dönmüştür.” diyen Yılmaz, yapay zekanın da bu dönüşümün merkezinde yer aldığını dile getirdi.

Konuşmasında “Ortak Ödeme Sistemi” konusuna da değinen Yıldırım, doların dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilemek için “bir silah” olarak kullanıldığına dikkat çekti.

Türk devletlerinin amaçlarından birinin de yerel paralarla ticaretin geliştirmesini sağlamak olduğunu ifade eden Yıldırım, “21’inci yüzyılın Türk dünyasının yüzyılı” olacağını kaydetti.

- Birinci: “Forumun amacı; Türk devletleri ile ekonomi, eğitim ve dijital medyada ilişkilerin geliştirilmesi”

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci de, Kıbrıs Türkü’nün uzun yıllar yalnızlıklar çektiğini ve büyüklerin Kıbrıs'ta Türklüğün varlığını korumak için büyük mücadeleler verdiğini kaydetti.

Birinci, 20 Temmuz 1974’te ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile kucaklaştıklarını dile getirerek, “İki Türk bayrağının altında bu forumu düzenliyoruz.” dedi.

Sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin değil, Türk devletlerinin de kendileriyle birlikte olduğunu kaydeden Birinci, forumun amacının Türk devletleri ile ekonomi, eğitim ve dijital medyada ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu dile getirdi.

Forumda görüşler ve düşüncelerin ortaya konacağını belirten Birinci, program sonunda Uluslararası Lefkoşa Bildirgesi’ni de yayımlanacağını söyledi.

- Menekay: “Dijital dönüşüm, artık yalnızca teknolojik bir gelişme değil”

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Menekay, organizasyonun yalnızca akademik bir buluşma olmadığını; ortak tarih, kültür ve geleceği paylaşan Türk dünyasının dijital çağdaki yol haritasını birlikte şekillendirme iradesinin güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Menekay, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın, Türk dünyasında iş birliğinin güçlenmesi, ulaştırma ve iletişim altyapılarının geliştirilmesi ile ortak vizyonun hayata geçirilmesine yönelik katkılarının, ele alınacak konulara önemli bir perspektif kazandıracağını kaydetti.

Dijital dönüşümün artık yalnızca teknolojik bir gelişme olmadığını; ekonomik rekabet gücünü, toplumsal kalkınmayı, kültürel etkileşimi ve eğitim sistemlerini yeniden şekillendiren stratejik bir olgu haline geldiğini belirten Menekay, “Dijital medya; bilgiye erişimin, kültürel etkileşimin ve kamu diplomasisinin en güçlü araçlarından biri haline gelirken, dijital ekonomi ülkelerin kalkınma yarışında belirleyici unsurlardan biri olmuştur.” ifadelerine yer verdi.

Menekay, aynı şekilde eğitimin de yapay zeka, büyük veri ve dijital öğrenme teknolojileriyle yeni bir döneme girdiğini kaydetti.

Bugün gerçekleştirilecek oturumların, ortaya konulacak fikirlerin ve kurulacak yeni iş birliklerinin, Türk Dünyası’nın dijital medya, ekonomi ve eğitim alanlarında daha güçlü, rekabetçi ve entegre bir geleceğe ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağını belirten Menekay, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.