Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Ahmet Savaşan, UBP başbakanlığındaki hükümetin, 1 Ağustos’ta yürürlüğe koyacağı yeni teşvik paketine dikkat çekerek, aylık prim ve istihdam desteklerinin 270 milyon TL’den 350 milyon TL’ye yükseltileceğini ve bu kapsamda 80 bin çalışanın teşviklerden yararlanacağını belirtti.

16-35 yaş arasında olup ilk defa işe girecek her genç için devletin, işverene aylık 35 bin TL maaş katkısı sağlayacağını, buna ilaveten Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerinin tamamının da devlet tarafından karşılanacağını ifade eden Savaşan, “Tarihte böylesi bir destek verilmemiştir.” dedi.

-“Engelli istihdamı için tarihi bir destek verildi”

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Savaşan, katıldığı televizyon programında açıklamalarla bulundu.

Üstel başbakanlığındaki hükümetin, 17 yıl aradan sonra kamuya KKTC vatandaşı engelli istihdamı gerçekleştirdiğini anımsatan Savaşan, özel sektörde istihdam edilecek engelli bireyler için asgari ücretin yüzde 50’si oranında ücret desteğinin yanı sıra yüzde 100 prim desteği verileceğine dikkat çekti.

Yaş fark etmeksizin özel sektörde istihdam edilecek bir engelli bireyin aylık gelirinin 100 bin TL’yi aşacağını vurgulayan Savaşan, bu rakamın, alınan engelli nakdi yardımının yarısı olan ortalama 20-30 bin TL, devletin sağlayacağı asgari ücretin yarısı tutarındaki 30 bin TL maaş desteği ve 61 bin TL asgari ücretin toplamından oluşacağını ifade etti. Bugüne kadar benzer bir uygulamanın hayata geçirilmediğinin altını çizen Savaşan, engelli istihdamı yapılabilmesi için tarihin en büyük desteğinin verildiğini söyledi.

Paketin öne çıkan başlıklarına da dikkat çeken Savaşan, sosyal güvenlik prim desteğinin, KKTC vatandaşı kadın çalışanlar için yüzde 80’den yüzde 100’e, KKTC vatandaşı erkek çalışanlar için ise yüzde 60’tan yüzde 80’e yükseltildiğini kaydetti.

İlk kez sigortalı olarak istihdam edilecek KKTC vatandaşları için işverenlere sağlanan aylık maaş desteğinin 20 bin TL’den 35 bin TL’ye çıkarıldığını belirten Savaşan, çalışanların sosyal güvenlik primlerinin de yüzde 100 oranında devlet tarafından karşılanacağını ifade etti.

-“Amaç alım gücünü korumak, genç istihdamı artırmak”

İşletmelere düşük faizli kredi paketlerinin sunulacağını da belirten Savaşan, Başbakan Ünal Üstel’in açıkladığı paketin hedeflerine değinerek, şunları söyledi:

“Verilen tüm bu teşviklerin temel amacı yalnızca işverenlerimizin üzerindeki mali yükü hafifletmek değildir. Aynı zamanda çalışanlarımızın alım gücünü korumak, genç KKTC vatandaşlarının iş gücüne katılımını artırmak, özel sektörde hayat pahalılığı artışının eksiksiz şekilde çalışanlara yansımasını sağlamak ve emeğin enflasyon karşısında değer kaybetmesini önlemektir.”

-“Öküz altında buzağı aramamak gerekir”

UBP başbakanlığındaki hükümetin çalışma hayatına yaptığı katkıların yanı sıra sağlıktan eğitime, turizmden ulaşıma, tarımdan ticarete ve hayatın diğer bütün alanlarındaki icraatlarına ve yasama performansına dikkat çeken Savaşan, hükümetin başarısının ortada olduğunu belirtti.

“Billboard reklamlarına bakarak, yaratılmaya çalışılan tartışmaların, öküz altında buzağı aramaktan başka bir şey olmadığını” ifade eden Savaşan, hükümet ortakları arasında herhangi bir sorun yaşanmadığını, bu tartışmaların Ünal Üstel başbakanlığındaki UBP-DP-YDP hükümetinin başarılı icraatlarına gölge düşüremeyeceğini kaydetti.