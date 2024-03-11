"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk orucu bugün tutuluyor.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı dün akşam kılındı.

KKTC’de ilk imsak saati 04.34’te olurken, ilk iftar da saat 18.00’de yapılacak.

Ramazan Bayramı arifesi bu yıl 9 Nisan Salı gününe denk geliyor. Bayram 10-12 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek.

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal Ramazan ayı dolayısıyla dün yayımladığı mesajda “Her zaman dilimi ayrı bir kazanç vesilesi olan bu mübarek ayda oruç ibadeti yanında bol bol Kur'ân-ı Kerîm okumalı, okunan mukabeleler takip edilmeli, yoksullar sevindirilmeli, muhtaç olan kimselere yardım etmeli, toplumsal kaynaşmaya vesile olan ve kardeşlik duygularını pekiştiren iftar sofralarına katılmalı, başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere bütün dünya mazlumları için dua etmelidir…” demişti.