Yeni göreve gelen Onbeş Kasım Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Meltem Onay, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, ziyarette Onay, Kılıç’a rektörlük görevinde başarı diledi.

Prof. Dr. Kılıç da göreve başlayan Prof. Dr. Onay’ı kutlayarak, başarı diledi ve kendisini DAÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, her iki kurumla ilgili karşılıklı güncel bilgi paylaşımında bulunuldu, KKTC yükseköğrenim alanındaki son gelişmeler değerlendirildi ve iki eğitim kurumu arasında yapılabilecek olası iş birlikleri üzerinde duruldu.