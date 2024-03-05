Hayatını dün kaybeden Hüseyin Önder Ecesoy için uzun yıllar hizmet verdiği, meclis üyeliği ve asbaşkanlığını yaptığı Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) binası önünde anma töreni düzenlendi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, törene LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra devlet ve hükümet yetkilileri, mevcut ve eski belediye meclis üyeleri, LTB çalışanları, ailesi ve yurttaşlar katıldı.

Törende, Hüseyin Önder Ecesoy’un oğlu Ali Ecesoy ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşma yaptı.

-Harmancı: “Hepimize abilik, babalık yaptı”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Önder Ecesoy’un tırnakları ile kazıya kazıya önce Temizlik Şube Amirliğine ardından da meclis üyeliğine kadar Lefkoşa’ya her alanda hizmet verdiğini söyledi.

Ecesoy’un LTB’de her odada ayrı bir hikayesi bir anısı olduğunu kaydeden Mehmet Harmancı, personeline "evladım" diye hitap ettiğini ve şimdi evlatlarının Lefkoşa’ya sahip çıkacağını belirtti. Başkan Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hepimize abilik, babalık yaptı. 2018’den beridir hep en kritik zamanlarda en krtitik kararlarda ara bulucu rolü ile bir babalık yaptı. Hepimize abilik yaptı. Bir yıla aşkın süredir de bence onun için çok çok önemli olan asbaşkanlık görevini üstlendi. Asbaşkan odasında ismi orada kalmaya devam edecek ve "Önder Ecesoy Komite Toplantı Odası" olacak. Lefkoşa ve onun ödevleri bize emanet. Ruhu şad olsun.”

-Ecesoy

Önder Ecesoy’un oğlu Ali Ecesoy ise konuşmasında, babasının en sevdiği yer olan LTB’den uğurlanmakta olduğunu ifade ederek, onun belediye ve Lefkoşa’ya olan sevgisini anlattı.

Uzun yıllar Lefkoşa Türk Belediyesi’nde Temizlik Şube Amiri olarak görev yapan Ecesoy, emekli olmasının ardından son iki dönemdir Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyesi ve son olarak da Belediye Asbaşkanı olarak görev yapmaktaydı.

LTB'deki törenden sonra Ecesoy'un naaşı, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.