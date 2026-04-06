: Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki üç gün, yer yer sağanak beklendiğini açıkladı.

Dairenin haftalık hava tahmin raporuna göre, perşembeye kadar yer yer sağanak bekleniyor. Hava, yarın ve perşembe günü gök gürültülü yağmurlu, diğer günlerde ise parçalı bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvetle, zaman zaman kuvvetli, çarşamba ve perşembe günleri ise yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.