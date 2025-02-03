Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Ortaköy’deki Öğretmenler Caddesi'nde bugünden itibaren 5 Şubat tarihine kadar su altyapı çalışması gerçekleştirileceğini açıkladı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymaklı, Kızılbaş, Gelibolu, Yenişehir, Çağlayan, Kumsal, Metehan, Kermiya bölgeleri ve Yavuz Gonnolu Sokak civarında yapılacak çalışmalar nedeniyle bugünden itibaren 5 Şubat tarihine kadar su kesintisi olacak.

Açıklamada, bu bölgelerde ikamet eden yurttaşların çalışmalar boyunca suyu idareli kullanmaları istendi.