Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (KTİTB) Başkanı Osman Amca, beraberindeki heyetle birlikte Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nu ziyaret ederek, inşaat sektöründeki güncel konuları ve iş birliklerini ele aldı.

Ziyarette Osman Amca, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile yürütülen projeler hakkında bilgiler vererek, iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Yapı Denetim Yasası’nın inşaat sektöründe sağladığı faydaları anlatarak, "Bu yasayı uygulayan belediyeler arasında Gönyeli-Alayköy Belediyesi öne çıkıyor. Bu dönemde yasaların uygulanmasında yaşanan zorluklara rağmen, bu yasayı aktif bir şekilde uygulayan bir belediye ile çalışmak bizim için büyük bir şans," dedi. Amca, Türkiye genelinde 18 belediyeden yalnızca dört tanesinin bu yasayı hayata geçirdiğini hatırlatarak, diğer belediyelerin bu konuda duyarsız kaldığına dikkat çekti.

Osman Amca, inşaat malzemelerinin çevre kirliliğine yol açtığını vurgulayarak, bu sorunun çözümü için geliştirdikleri projeyi Amcaoğlu’na sundu. Proje, iş yerlerinin ve inşaat malzemelerinin köylerin ve kentlerin dışına taşınmasını hedefliyor. "Bu projede, herkesin bahçesinde veya evinin önünde biriken inşaat malzemeleri, çevre kirliliği yaratıyor. Biz, bu konuda gerekli adımları atmak için belediye ile iş birliği içinde çalışıyoruz," diyen Amca, projenin yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirileceğini açıkladı.

Ziyaretin sonunda Hüseyin Amcaoğlu, Osman Amca’ya yaptığı açıklamalar için teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Amcaoğlu, KTİTB ile yıllardan beri süregelen bir iş birliği olduğunu belirterek, "Bürokratlık dönemimde de güçlü bağlarımız vardı. Bu birlik, her zaman uyum içinde çalışan, ülkesini düşünen ve seven bir topluluk," ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu, özellikle Gönyeli Kabristanlığı’nda yapılan tuvaletlerin masraflarını KTİTB’nin üstlendiğini aktararak, birlik yönetimine teşekkür etti. Bu tür iş birliklerinin toplum için ne denli önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, belediye sınırları içinde inşaat malzemeleri ve işçi yoğunluğuna dair sorunlara dikkat çekti. "Aldığımız ihbarlar doğrultusunda, bazı evlerde 20-30 kişinin yaşaması mümkün değil. Bu tür yaşam alanları, belediye ekiplerimiz tarafından tespit edilerek mühürleniyor," dedi.

Amcaoğlu, yeşil alanlarda da inşaat malzemelerinin bulunmasının sorun yarattığını belirterek, bu konuda yürütülen çalışmalara değindi. "Şehircilik Dairesi ile birlikte araziler üzerinde tespitler yaparak, bu projenin bir an önce hayata geçmesini sağlamalıyız," dedi.

Son olarak, işyeri izinleriyle ilgili önemli bir noktaya değinen Amcaoğlu, "Birliğimize üye olmayan kişilere taşeronluk izni vermiyoruz. Belgesini ibraz etmeyenlere iş yeri izni vermemek, sektörün düzenli bir şekilde işlemesi açısından kritik öneme sahip," diyerek, yasalara uygunluk sağlanmasının önemini vurguladı.