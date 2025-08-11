İskele-Ercan ana yolunda, bu sabah akaryakıt yüklü bir tanker devrildi, sürücü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Ahmet Efe Akyol (E-24), yönetimindeki GK 418 plakalı mazot yüklü akaryakıt tankeri ile seyrettiği sırada Çukurova ağıllar mevkiine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, yan kısmı üzerine devrildi.
Kazada araç sürücüsü, kontrol amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza sonucu devrilen tankerin kaldırılması çalışmaları nedeniyle İskele-Ercan ana yolu, Yeniceköy Çukurova Kavşağı ile Çukurova köy girişi arasında kalan yol, trafik akışına kapatıldı. Ulaşım ise Çukurova köyünden sağlanıyor.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.