"Kurtlar Vadisi", "Ekmek Teknesi" ve "Deli Yürek"in arasında olduğu unutulmaz dizilere imza atan yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav, 69 yaşında İstanbul'da vefat etti.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Sınav, birçok ünlü ismin kariyerinde önemli rol oynadı.

Sınav'ın vefatına dair, Sinegraf Film'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sanat hayatı boyunca Türk televizyon tarihine yön veren, yönettiği diziler ve sinema filmleriyle büyük izler bırakan duayen yapımcımız ve yönetmenimiz Osman Sınav'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.