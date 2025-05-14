Çatalköy’de bir otelin plajında  kendilerini otele taşımadığı gerekçesiyle golf aracına zarar veren alkollü iki kişi tutuklandı.

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Polis basın bültenine göre, dün gece saat 23.00 sıralarında otelde müşteri olarak bulunan 243 miligram alkollü içki tesiri altındaki S.K.(E-37) ve 216 miligram alkollü içki tesiri altındaki M.Ö.K.(K-38)  araca tekme attı. Kişiler aracın geri görüş kamerası ile GPS cihazını ve kendilerini sakinleştirmeye çalışan otel personeline ait iki el telsizini de  yere atıp kırdı.

Soruşturma devam ediyor.