Uluhan Oto Galeriye silahlı saldırı düzenleyen A.K.'yi azmettirdiği iddiasıyla Burak Akdağ isimli şahıs tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturmanın selameti açısından 1 gün ek tutukluluk süresi alındı.
Polis, mahkemede verdiği bilgide, Uluhan Oto Galeriye yönelik silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren Abdullah Kürtül’ün eylemi azmettirme şüphesiyle Burak Akdağ’ın tespit edilerek tutuklandığını belirtti.
Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini dikkate alarak Burak Akdağ’ın 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. Soruşturma sürüyor.