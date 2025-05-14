Bugün Yenierenköy Lisesi'nin doğu kısmında bulunan tali yol üzerinde, Yenierenköy-Dipkarpaz seferini yapan Yahya Güngör(E-32), yönetimindeki TET 123 plakalı otobüs ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yoldan çıkıp devrildi.

Kaza sonucu yaralanan otobüs sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan 10 öğrenci Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis basın Subaylığı,öğrencilerin tedavilerinin halen devam ettiğini ve kazada yaralanların Sağlık Merkezleri sevk edilmelerinin halen sürdüğünü duyurdu.r.